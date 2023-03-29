У "Дії" розпочалося голосування за національне журі Євробачення 2023

Відсьогодні, 29 березня, у мобільному застосунку "Дія" розпочинається голосування за склад національного журі, яке оцінюватиме учасників у другому півфіналі та фіналі пісенного конкурсу Євробачення 2023.

Читайте УП.Культура у Telegram

Голосування, на якому українці можуть обрати склад національного журі, відбудеться вперше в історії участі України в Євробаченні. В попередні роки в українців часто виникали питання до оцінок, які від імені нашої країни ставили конкурсантам.

Реклама:

До відбору кандидатів до національного журі можна долучитися впродовж тижня – з 29 березня по 5 квітня включно. Щоб проголосувати, потрібно відкрити застосунок у розділі "Послуги" та натиснути на "Опитування".

Фото: Суспільне

Кожен українець віком від 14 років зможе віддати один голос за одного члена журі, якого треба обрати зі списку кандидатів.

Список кандидатів на участь в національному журі Євробачення 2023:

співачка та авторка пісень Roxolana

оперна співачка Олена Гребенюк

засновник гурту "ADAM", вокаліст, композитор Михайло Клименко

українсько-венесуельський співак, хореограф Амадор Лопес

заслужена артистка України Тоня Матвієнко

учасник гурту ТНМК Олександр "Фоззі" Сидоренко

фронтмен і засновник гурту "СКАЙ" Олег Собчук

співачка Світлана Тарабарова

композитор, піаніст Євген Хмара

хореографка-постановниця Олена Шоптенко

Фото: Суспільне

Реклама:

За результатами голосування буде сформовано рейтинг. П'ятеро кандидатів з найбільшою кількістю голосів зможуть стати членами національного журі Євробачення 2023. Головою журі стане той, хто отримає найбільшу підтримку під час опитування.

Євробачення 2023: де та коли

67-й пісенний конкурс Євробачення пройде в Ліверпулі. Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, а гранд-фінал 13 травня. Однією з чотирьох ведучих гранд-фіналу Євробачення 2023 стане фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Євробачення 2023 мало відбутися в Україні, адже у 2022 році на конкурсі переміг український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Це була третя перемога України у міжнародному пісенному конкурсі.

Однак у червні організатор конкурсу Європейська мовна спілка (EBU) опублікувала заяву, що з міркувань безпеки не проводитиме наступний конкурс в Україні. У липні EBU і телеканал ВВС підтвердили, що Євробачення 2023 пройде у Великій Британії замість України.

Україну на цьогорічному конкурсі представить гурт TVORCHI з піснею "Heart of Steel". У гранд-фіналі TVORCHI виступатимуть під номером 19.