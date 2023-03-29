У Франції намагалися зняти з виставки картину про російські воєнні злочини

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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29 березня 2023

Францію охопив мистецький скандал довкола роботи швейцарської художниці Міріам Кан, що зображує російські воєнні злочини в Україні. Картину звинуватили у пропаганді педофілії та намагалися зняти з виставки.

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Робота Кан під назвою fuck abstraction ! увійшла до однієї з її найбільших персональних виставок, яка наразі експонується в Токійському палаці в Парижі. На картині зображена чоловіча фігура, яка примушує до орального сексу меншу за розмірами фігуру, чиї руки зв'язані за спиною, пише artnet.

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У заяві художниці, яка додана до експозиції, зазначається, що ця робота є коментарем до злочинів проти прав людини, скоєних росіянами в Україні. Вона заявила, що намалювала цю картину після того, як побачила фото масових поховань у Бучі, а також повідомлення про зґвалтування російськими військовими жінок і дітей в Україні. "Це людина, якій зв'язали руки, зґвалтували перед тим, як убити і викинути на вулицю", – йдеться в заяві Кан.

Miriam Cahn, fuck abstraction! Фото: François Doury

Однак картина викликала велике обурення в частини французького суспільства. Так, ведучий ток-шоу Карл Зеро опублікував фотографію роботи в Twitter, назвавши її "нестерпною". "Шкільні групи відвідують цю виставку. Уявіть собі запитання дітей, коли вони зіткнуться з цією картиною", – написав він.

"Це сміття", – написав про картину Кан колишній радник ультраправої політикині Марін Ле Пен Лоран Озон (ця ж людина в своєму Twitter, наприклад, критикує рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт Путіна).

У відповідь Токійський палац випустив заяву про те, що робота є відповіддю на реальні жахи, що відбуваються в Україні, і що вона жодним чином не зображує акт педофілії.

"Це не діти. Ця картина розповідає про те, як сексуальність використовується як зброя на війні, як злочин проти людства. Контраст між двома тілами показує тілесну силу гнобителя і переможеного, який стоїть на колінах і пригнічений під час війни", - цитували в цій заяві авторку роботи.

Втім, скандал продовжував набирати обертів. До нього приєдналася журналістка і ультраправа депутатка, прихильниця Марін Ле Пен, Каролін Парментьє. Вона виклала відео картини та підписала його: "Я засуджую цю картину Міріам Кан... В ім'я захисту дітей, …, я прошу міністра культури зняти цю картину".

Минулого тижня дебати довкола роботи сягнули такого рівня, що міністру культури Франції Рімі Абдул Малак довелося захищати художницю та її роботу в парламенті. Вона заявила, що "свобода самовираження і творчості гарантується законом".

Також ультраправі політичні сили разом з кількома організаціями із захисту прав дітей подали позов до суду, в якому вимагали від Токійського палацу зняти картину. Суд розглянув справу в понеділок, 27 березня, і дозволив залишити роботу на виставці.

Міріам Кан. Фото: @PalaisdeTokyo / Twitter

Суддя Сільві Відаль у рішенні зазначила, що картина Кан стосується злочинів, скоєних у Бучі під час російського вторгнення, тому не має бути відірвана від контексту. "Цю роботу не можна сприймати поза її контекстом. Робота художниці Міріам Кан має на меті засудити жахи війни, як нагадується в презентаційному документі, розповсюдженому для публіки", – підкреслила вона.

Також Відаль виступила проти заяв про те, що картина нібито сексуалізує дітей: "Ця картина не є дитячою порнографією. Основні свободи, які тут намагаються порушити, це свобода вираження думок і свобода творчості".

Інші роботи на виставці робіт Кан. Фото: @PalaisdeTokyo / Twitter

Суд також постановив, що Токійський палац зробив достатньо, щоб підготувати глядачів до шокуючого мистецтва Кан, надавши попереджувальні тексти.

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