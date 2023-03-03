"Містична" картина та артоб’єкт з ватника: у Німеччині триває виставка про війну в Україні

У німецькому місті Обергаузен триває виставка RECORDS OF RESISTANCE, яку створили до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Більшість робіт українські й іноземні митці створили у 2022 в Україні в рамках резиденція BIRUCHIY. Виставку приймає організація k i t e v за підтримки Stadt Oberhausen/Büro für Interkultur, втілюючи на практиці побратимство між містами Обергаузен і Запоріжжя. Побачити експозицію можна до 8 березня.

До експозиції увійшли роботи, створені під час вторгнення й активних бойових дій: живопис, графіка, інсталяції, скульптура, фото та відеодокументація подій в Ірпені, Бучі, Гостомелі, Ворзелі, Бородянці, Києві, Харкові, Лисичанську та інших українських містах, частково чи навіть цілковито стертих з лиця землі.

RECORDS OF RESISTANCE також містить деякі роботи, створені раніше, що чудом вціліли під час окупації Бучі, де знаходився склад резиденції. Таким чином, роботи митців постають і свідками, і доказами злочинів, і свідченнями стійкості та сили. Кураторами стали Наталія Маценко і Юрій Єфанов.

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Незабаром роботи планують показати в Лондоні, в Берліні, Мілані і в Нью-Йорку.

"Records of Resistance – це виставка творів українських художників та їх колег з Європи та США, що об’єднались в Україні на першій резиденції сучасного мистецтва BIRUCHIY під час війни. Прийняти рішення організувати проєкт було складно, взяти відповідальність за життя художників – страшно, а працювати – важко. Четвертий місяць з початку повномасштабного вторгнення, червень, всі пригнічені та "на адреналіні", ніхто не розуміє що може статись завтра. Зазнаючи великого ризику до України приїхав американець Клеменс Пул (Clemens Poole, Нью-Йорк, США), який довгий час співпрацював з різними українськими інституціями, в тому числі із "Ізоляцією" спочатку в Донецьку, а потім і в Соледарі… Приїхавши на резиденцію, ми як і завжди організували відкриті дискусії в вільному форматі та презентації. Всі ділились досвідом вже не тільки мистецьким, а й відчуттям справжньої війни", – розповіла керівниця BIRUCHIY contemporary art project Олена Сперанська.

У місті Обергаузен триває виставка RECORDS OF RESISTANCE. Фото: надані організаторами

Один із артоб’єктів створили з речей росіян.

"Комісар проєкту Геннадій Козуб розповів про те, як з початку виїжджав з родиною в перший день наступу з Ірпеня, а потім повернувся в розбомблене житло і побачив вщент зруйноване місто, як дістався до складу в Бучі після де-окупації, на якому до відступу ховались російські солдати і "користались" предметами мистецтва. Деякими творами палили багаття, деякі зламали, і, залишили свій "ватнік" й харчі Білоруського виробництва. Цей "ватнік" став основою для інсталяції Клеменса Пула, яку вже було презентовано в будинку культури села Нижнє Селище Хустського району в Закарпатті, потім в Домі Соціальних Інновацій в центрі Варшави в Польщі, а зараз і в Оберхаузені. Це дуже важлива і особиста для нас робота. Перетворивши покинуту солдатську уніформу загарбників на арт-об’єкт, Клеменс надав йому нового змісту. І тепер цей артефакт подорожуватиме світом і розповідатиме цю історію знов і знов", – каже Олена Сперанська.

У місті Обергаузен триває виставка RECORDS OF RESISTANCE. Фото: надані організаторами

Юлія Данілевська (Логачова) дістатись резиденції наочно не змогла, адже в той час територія Херсону була в окупації. Проте художниця таки взяла участь у виставці.

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"Не маючи паперу для малювання, художниця малювала на білому кахлі, який залишився в неї дома після ремонту. Фото-копії робіт авторка відправляла в електронному вигляді і ми, знайшовши такий самий кахель, друкували на ньому в Польщі роботи для експозиції. Від цього, наявність "надрукованого живопису" в експозиціє є більш цінним ніж наявність оригіналів які ми згодом отримали", – каже Олена.

У місті Обергаузен триває виставка RECORDS OF RESISTANCE. Фото: надані організаторами

В експозиції є твір, який почали вважати "містичним".

"Взагалі, кожна робота в проєкті має свою унікальну історію і про кожний твір можна розповідати окремо… Взяти тільки історію про інсталяцію Іллі Ісупова (Київ), який приїхав на декілька днів на Закарпаття, зробив інсталяцію з портретом хлопця, якого голять перед вступом до армії, як наступного дня він отримав справжню повістку. Приїхавший за кілька днів після від’їзду Іллі до Києва італієць Лукреція Декай (Неаполь) виявився точною копією з портрета який намалював Ісупов. При тому, обидва художника ніколи в очі один одного не бачили. Справжня містика", – каже Олена Сперанська.

У місті Обергаузен триває виставка RECORDS OF RESISTANCE. Фото: надані організаторами

Автори зауважують, що Records of Resistance – це не комерційний проєкт і не благодійний аукціон, а окремий історико-дослідницький культурний продукт, що складається з документації подій, рефлексій художників на воєнні злочини, персональних історій та творів, що викривають факти пропаганди збоку країни загарбника. На сьогодні в місті Оберхаузен презентацію проєкту відвідало чимало гостей, спеціальні делегації, представники місцевих ЗМІ та державного керівництва міста. За словами організаторів зараз зацікавлювати українською темою складніше – є певна "втома від війни".

"Щодо втомленості від війни – так, це всі відчувають. Зрозуміло, що далекі від бойових дій європейці в своєму розміреному і безпечному житті дивляться на все що коїться в Україні як на голлівудський хоррор від якого ще страшніше через розуміння "реальності подій". Втомились і від інформаційного потоку яким заповнені екрани, гаджети та преса. Донати на ЗСУ вважають "не своєю справою", а інвестують з благодійними намірами в українське мистецтво дуже обережно і без ентузіазму. В США, де я знаходжусь зараз, така сама ситуація. Створювати благодійні мистецькі заходи стає все складніше. Цікавлять тільки не ординарні проєкти, що несуть просвітницьку місію та розповідають справжні історії – це завжди викликає здорову зацікавленість", – каже Олена Сперанська.

У місті Обергаузен триває виставка RECORDS OF RESISTANCE. Фото: надані організаторами

Про резиденцію BIRUCHIY

Резиденція BIRUCHIY відбувалася на острові Бірючий у Запорізькій області на узбережжі Азовського моря з 2006 року. У проєкті регулярно беруть участь митці з усієї України та з-за кордону, що робить його майданчиком для унікальної взаємодії, обміну досвідом та інформацією. З минулого року початкова локація резиденції знаходиться на окупованій території. Влітку 2022 року резиденція відбулася у Закарпатській області і об’єднала митців у єдиному творчому процесі, що містив гострі сьогоденні рефлексії та стратегічні міркування, народив нові колаборації та візії спільного майбутнього. У вересні виставка цих робіт була показана у Варшаві, а тепер прибула до Обергаузена.