У Києві демонтували радянський літак – Музей авіації стверджує, що він мав історичну цінність

У Києві розгорівся скандал довкола демонтажу під гаслом "декомунізації". На Печерську зняли й порізали літак радянського зразка, а Музей авіації заявляє, що він мав історичну цінність.

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Про демонтаж літака МіГ-17, що знаходився на подвір’ї столичної школи №5 на вулиці Садово-Ботанічній, днями повідомила депутатка Київради Алла Шлапак.

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"Нарешті! Територія 5-ї школи остаточно декомунізована! Літак, який дратував усіх і кожного, відправлено за руським кораблем!" – написала вона у своєму Facebook. Наразі цей допис депутатка видалила.

Багато українців позитивно сприйняли новину про демонтаж МіГ-17, однак були й такі, що висловили незгоду. Дехто з них зауважив, що літак можна було передати до Державного музею авіації імені Антонова.

Депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова в коментарях також підтримала цю думку. Однак Шлапак відповіла їй, що "музей відмовився його забирати".

Скріншот з Facebook Алли Шлапак

У свою чергу Музей авіації випустив заяву, в якій заперечив, що жодної відмови не було, бо до них ніхто не звертався. "Хочемо спростувати недостовірну інформацію, щодо начебто "відмови" від нього Музеєм, яка шириться у ЗМІ та соцмережах. Нажаль, до нашого Музею не було жодних звернень. Про демонтаж та порізку літака ми дізнались від нашого фана зранку у понеділок 27 березня", – йдеться в заяві музею.

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Також там зауважили, що демонтований пам'ятник-літак МіГ-17 представляє собою історичну цінність.

"Ми завжди раді будь яким авіаційним артефактам, а тим більше цілим літакам. Такі пам'ятники, навіть у порізаному стані, є одним з останніх джерел комплектуючих для реставрації літаків в нашій колекції", – додали у музеї.

В коментарі ТСН.ua Шлапак додала, що через макет літака школа могла стати мішенню для росіян: "Цей літак ні в кого не був на балансі. За його демонтаж вимагали гроші, тому були знайдені люди, які демонтували його безкоштовно. Тепер на його місці буде дитячий майданчик, який потрібен для початкової школи цього навчального закладу. Літак демонтували бо він був символом радянської епохи. Крім того, під час війни директор школи постійно порушувала питання про його демонтаж. Школа стала живою мішенню, бо це макет справжнього літака. З точки зору безпеки – це необхідно було зробити".