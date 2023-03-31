Помер український актор Євген Бубер

Актор Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василька, заслужений діяч мистецтв України Євген Бубер помер на 52 році життя.

Про смерть актора повідомив театр імені Василька у своєму Facebook.

"На жаль, дива, на яке всі очікували, так і не сталося…Наш Пітер Пен полетів у Небесні Сади…На 52 році життя, після тривалої боротьби з важким недугом, перестало битися серце заслуженого діяча мистецтв України, радника директора-художнього керівника театру, незмінного ведучого святкових концертів та найважливіших офіційних заходів, викладача сценічної майстерності – Євгена Бубера", – повідомили в театрі.

Також про смерть Бубера повідомила співробітниця театру Світлана Бондар.

"Лети, Женю, там легше залишатися таким щирим і світлим! Дякую усім, хто відгукнувся й допомагав Жені боротися. Ми всі сподівалися на диво...", – написала вона.

У січні 2022 року актору поставили діагноз аденокарцинома легенів третьої стадії. Тоді театр оголошував збір на лікування свого актора.

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Євген Бубер народився 4 березня 1972 року. Закінчив Вище театральне училище ім. М.С. Щепкіна при Малому театрі за спеціальністю "актор драматичного театру та кіно".

Фото: @evgeniybuber / Instagram

Працював актором Одеського театра-студії Перехрестя, єврейського театру Гевел Геволім. У 2010-2017 році був директором Одеського театру юного глядача. Також працював актором і ведучим концертів оркестру Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В. Василька. Одесити знали його як ведучого офіційних заходів, фестивалів і святкових концертів міста.