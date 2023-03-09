Через російське фінансування. Американську кіноакадемію закликали скасувати номінації на Оскар фільму "Топ Ган: Меверік"

Світовий конгрес українців закликав Американську кіноакадемію скасувати номінації на Оскар фільму "Топ Ган: Меверік" режисера Джозефа Косинські. Раніше ЗМІ з'ясували, що його, ймовірно, було профінансовано російським олігархом Дмитром Риболовлєвим.

Про це йдеться у відкритому листі СКУ до президентки Американської кіноакадемії Дженет Янг та членів ради керуючих.

У ньому кіноакадемію просять відхилити фільми з будь-якими прямими чи непрямими інвестиціями російських олігархів або інших учасників геноцидної війни Росії проти України. Також організаторів просять переглянути прийнятність участі фільму "Топ Ган: Меверік" із Томом Крузом у головній ролі в Оскарі 2023.

В листі з посиланням на статтю LA Times за 3 січня 2023 року наголошують, що новий "Топ Ган", який претендує на нагороду в номінації "Найкращий фільм", фінансував підсанкційний росіянин Риболовлєв. Він міг робити це як партнер інвестиційної компанії New Republic Partners.

Кадр з фільму "Топ Ган: Меверік"

"Риболовлєв є одним із найбагатших російських олігархів і близьким другом і бізнес-партнером Юрія Трутнєва, віцепрем’єрміністра РФ...Впродовж десятиліть Риболовлєв був найбільшим бізнес-партнером президента Білорусі Олександра Лукашенка... Риболовлєв потрапив під кримінальне розслідування у Монако, Франції та Швейцарії за ймовірну корупцію, як тільки почав скуповувати активи за межами Росії", – підкреслили у СКУ.

Також у ньому зазначається, що причетність Риболовлєва до фінансування стрічки не афішувалася, тому участь російського олігарха могла спричинити цензуру з боку Кремля.

Крім того, Світовий конгрес українців пропонує організаторам Оскара виступити з заявою про засудження війни в Україні на цьогорічній церемонії.

95-а церемонія вручення премії Американської кіноакадемії відбудеться 12 березня. Ведучим церемонії Оскар 2023 стане популярний американський ведучий та комік Джиммі Кіммел. Раніше він вже був ведучим церемонії двічі – у 2017 та 2018 році.

До списку номінантів цьогоріч потрапив українсько-дансько-шведсько-фінський документальний фільм "Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters), який розповідає про дитячий притулок у Лисичанську. Він змагатиметься за нагороду в категорії Найкращий документальний фільм.