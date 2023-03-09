Організатори Оскара вдруге відхили заявку на виступ Зеленського

Американська кіноакадемія другий рік поспіль відмовилася від трансляції звернення президента України Володимира Зеленського під час церемонії 95-ї премії Оскар.
Як повідомляє видання Variety, агент компанії WME Майк Сімпсон звернувся до Американської кіноакадемії з проханням включити виступ Зеленського, однак отримав відмову. Сімпсон представляє Аарона Кауфмана, який разом з Шоном Пенном зняв документальний фільм про Зеленського "Суперсила". Його прем'єра відбулася на Берлінському кінофестивалі минулого місяця.
При цьому організатори Оскара відмовилися від будь-яких коментарів щодо причин такого рішення.
Звернення Зеленського до аудиторії премії Оскар мало б нагадати американцям про повномасштабну війну, що досі триває в Україні.
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За останній рік промови українського президента, записані у вигляді відеозвернення, можна було побачити на церемоніях різноманітних кінофестивалів та премій. Останніми його виступами на подібних заходах стала участь у Берлінському кінофестивалі у лютому цього року й церемонії вручення Золотого глобусу в січні.
В минулому році, після початку російського вторгнення в Україну, Зеленський мав включення на Каннському та Венеційському кінофестивалях, а також на церемонії "Греммі". Однак його команді не вдалося домовитися про виступ українського президента на найпрестижнішій кінопремії світу – Оскарі.
|Місяць тому Зеленський виступив на Берлінале. Фото: berlinale.de
Тоді публічно залучити Зеленського до церемонії Оскара 2022 запропонувала американська акторка Емі Шумер, яка була її ведучою. "Думаю, це чудова нагода принаймні прокоментувати кілька важливих речей… Я запропонувала (організаторам – ред.), знайти спосіб якось залучити Зеленського до трансляції", – говорила тоді Шумер.
Коли за кілька днів стало зрозуміло, що в Американській кіноакадемії не мають наміру давати Зеленському слово, Шон Пенн заявив, що "розплавить" свій Оскар, якщо йому не дозволять виступити. Актор наголошував, що ця відмова стане "найнепристойнішим моментом у всій історії Голлівуду".
За даними видання, у появі на церемонії минулого року Зеленському відмовив продюсер Оскара Вілл Пакер. "Незрозуміло, чим обґрунтована цьогорічна відмова, однак Американська кіноакадемія традиційно вважає за краще … триматися подалі від усього політичного", – пише Variety.
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