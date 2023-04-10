У театрі Франка засудили ДТП за участі Остапа Ступки, але не збираються з ним прощатись

У театрі Франка не збираються звільняти актора Остапа Ступку, який постане перед судом за скоєння серйозного ДТП із постраждалим. За кермом Ступка перебував у стані алкогольного сп’яніння. Артисту загрожує позбавлення волі до 3 років із забороною керувати транспортним засобом. Чи буде до актора застосована така міра покарання – визначить суд.

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А допоки народний артист буде чекати на вирок суду – він не братиме участі у постановках Франка. Натомість, коли вирок суду буде оголошений і якщо він буде таким, що Ступка матиме змогу грати на сцені – рідний театр поверне йому попередні ролі.

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Про це в коментарі УП.Життя розповів керівник театру Михайло Захаревич. При цьому гендиректор театру наголосив, що керівництво закладу культури засуджує вчинок Остапа Ступки. Однак, на думку Захаревича, така поведінка одного актора не має кидати тінь на репутацію всього театру.

"Ми засуджуємо його поведінку – це єдине, що ми можемо зробити. А все інше зробить суд. Репутація театру, де працюють 600 людей, не може залежати від репутації однією людини. Чекаємо рішення суду", – сказав Захаревич.

Поки що Остап Ступка, який раніше перебував у СІЗО, а зараз, за інформацією ЗМІ, перебуває вдома, не виходитиме на сцену. Для театру це не становитиме проблеми, адже майже в усіх виставах є два склади. Наприклад, у нещодавній прем’єрі "Візит" режисера Давида Петросяна за п'єсою класика швейцарської літератури Фрідріха Дюрренматта, де Ступка втілив одну з головних ролей – бургомістра – тепер в обох складах гратиме актор Богдан Бенюк. Проте після рішення суду Остап Ступка вочевидь отримає свої ролі назад.

"У нас на кожну роль по дві людини. Остап Ступка вийде – коли його відпустять – то буде і він грати. А чого ми будемо відмовлятись від працівника? Він понесе покарання, відповідно до чинного законодавства, за рішенням суду. Відмовлятись від людини, навіть тієї, яка зробила проступок, ми не маємо наміру.

Чи засуджуємо – так, засуджуємо. І переважна більшість колективу засуджує. Але відмовлятись від Остапа Ступки не будемо – він багато років пропрацював у театрі. Ще не бачив його, не розмовляв, але те, що мені розповідали – він і сам розкаюється", – сказав Захаревич.

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Остап Ступка зіграв бургомістра у виставі "візит" Давида Петросяна. Фото: Facebook театру Франка

Що передувало

Ввечері 4 квітня стало відомо про серйозне ДТП в Голосіївському районі. Водій позашляховика скоїв наїзд на припаркований автомобіль, у якому перебував 38-річний чоловік. Із травмами різного ступеню тяжкості потерпілого госпіталізували у лікарню. Після перевірки керманича авто на алкоголь – у його крові виявили 1,62 проміле.

Пізніше стало відомо, що йдеться про народного артиста України Остапа Ступку, якого правоохоронці затримали на місці. Артист кілька днів був у СІЗО, а згодом, за інформацією ЗМІ, повернувся додому, де чекатиме вироку суду. Справа набула розголосу у соцмережах і ЗМІ. Сам актор ситуацію поки що не коментував.