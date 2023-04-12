Диригент Одеської опери з’явився на одній сцені з чоловіком путіністки Нетребко – як коментують це в театрі

8 квітня в Національній опері міста Баку грали "Богему" Джакомо Пуччіні. Диригувати запросили головного диригента Одеської опери, громадянина Білорусі В’ячеслава Чернухо-Воліча, який має давню співпрацю з Азербайджаном і неодноразово виступав там на запрошення дирекції місцевої опери. Після події були оприлюднені фото та відео, на яких одеський диригент позує поруч із новим очільником бакинської опери – тенором Юсифом Ейвазовим та чоловіком оперної співачки Анни Нетребко, котра перебуває під санкціями в Україні. 7 квітня Юсиф Ейвазов очолив оперу Баку і виконання "Богеми" фактично стало "привітанням" нового очільника на посаді.

Спільні фото головного диригента Одеської опери та Юсифа Ейвазова викликали обурення української культурної спільноти. Головний диригент Одеської опери та керівництво театру в коментарі УП.Життя заявили, що сталось непорозуміння, оскільки В’ячеслав Чернухо-Воліч не знав заздалегідь, що Юсиф Ейвазов очолить Азербайджанський академічний театр опери й балету.

Пост артистки Аффад Аббасової після виконання "Богеми" в Баку. Фото: Facebook Афак Аббасова

Найперше УП.Життя зв’язались із очільницею Одеської національної опери Надією Бабіч, яка повідомила, що не знала заздалегідь про неоднозначну ситуацію, а про призначення Юсифа Ейвазова прочитала в новинах.

Реклама:

"В’ячеслав Чернухо-Воліч поїхав не на запрошення Ейвазова, якого призначили лише за день до виступу. Наскільки я знаю, нашого диригента запрошував попередній керівник. Він уже був заявлений у виступі. Тож це не взаємопов’язані факти", – каже Надія Бабіч.

Головний диригент Одеської опери В’ячеслав Чернухо-Воліч (на фото – праворуч) після "Богеми" в Баку. Фото: Facebook Афак Аббасова

Також директорка Опери заявила, що театр не підтримуватиме співпрацю із Бакинською оперою тепер, коли її керівником став Юсиф Ейвазов. Окрім того Бабіч додала, що не підтримує участь у події диригента В’ячеслава Чернухо-Воліча.

"Він повернеться – будемо спілкуватись. Таких подій не повинно бути, пов’язаних із нашим театром. Позиція театру така: вважаю, що ми повинні перервати ці зв’язки з оперою в Баку після призначення Юсифа Айвазова. Взагалі категорично ні", – заявила Надія Бабич.

Реклама:

З В’ячеславом Чернухо-Волічем ми поспілкувались у Телеграмі, оскільки він досі перебуває за кордоном. Диригент говорив білоруською мовою. Він пояснив свою позицію так, що вже не міг відмовитись від попередньої домовленості з колишнім керівництвом театру й не мав такої інформації, що новий очільник Бакинської опери Юсиф Ейвазов підтримує війну в Україні.

"Якщо ідеться про дружину Юсифа Ейвазова, то у нас син за батька і чоловік за дружину не відповідає. Є презумпція. Я не бачив публічних заяв нового очільника Бакинської опери про його підтримку війни в Україні. Натомість на початку повномасштабного вторгнення він написав у соцмережах, що засуджує будь-яку війну і має в Україні багатьох друзів", – заявив В’ячеслав Чернухо-Воліч.

Головний диригент Одеської опери В’ячеслав Чернухо-Воліч (на фото – третій зліва) та новий очільник Бакинської опери Юсиф Ейвазов (четвертий зліва) після "Богеми" в Баку. Фото: Facebook Афак Аббасова

Щодо співпраці з Бакинською оперою – диригент заявив, що свідомо відмовлявся брати участь у подіях, де грали музику російських композиторів.

"З бакинським театром я співпрацюю більше 10 років. Було дуже важливо співпрацювати, коли почалась війна і коли колишній директор театру пропонував підтримувати Україну. Рік тому зробили виступ нашого баритона Богдана Панченка – у мене були "Кармен" і "Богема". Цей же директор запросив мене на "Богему", яку грали 8 квітня. Я йому тоді сказав що не буду грати російський репертуар і співпрацювати з російськими артистами – він все врахував. З першого дня війни я залишався в Україні і працюю щоби про Україну знали, на нашу перемогу", – розповів В’ячеслав Чернухо-Воліч.

Головний диригент Одеської опери В’ячеслав Чернухо-Воліч та новий очільник Бакинської опери Юсиф Ейвазов поруч із артисткою опери Афак Аббасовою після "Богеми" в Баку. Фото: Facebook Афак Аббасова

Диригент заявив, що про призначення нового керівника дізнався вже в Баку.

"Коли прилетів в Баку – повідомили, що вчора директор покинув театр – і новий директор з’явився в той день, на який був призначений спектакль. З паном Ейвазовим особисто я не знайомий, побачились, коли він вийшов на сцену. Жодних стосунків із ним не маю", – заявив головний диригент Одеської опери. Окрім того, В’ячеслав Чернуха-Воліч наголосив, що з початку повномасштабної війни провів низку концертів по всьому світу, щоби привернути увагу до війни в Україні. І попросив додати, що був змушений покинути Білорусь у 2020 і був звільнений з посади головного диригента Білоруської опери через відкритий супротив режиму Лукашенко.

Головна режисерка Одеської опери Оксана Тараненко в коментарі УП.Життя наголосила, що давно не спілкувалась із головним диригентом, однак спільні фото з Юсифом Ейвазовим – це репутаційні ризики для Одеської опери.

"Зрозуміло, що домовленість була зі старим директором – ще до того, як Ейвазов зараз став на посаді. Але спільні фото й відео – підставляють Оперу та її керівництво. Коли В’ячеслав Чернухо-Воліч чесно виграв конкурс – все було тоді нормально, чесно працював. Що з ним зараз відбувається – не знаю. Можливо, він просто не пов’язує своє майбутнє з Україною, бо він все ж таки не українець. Творчій людині завжди хочеться бути інтегрованим в якийсь простір. Ми зараз намагаємось бути інтегрованими в європейський", – заявила Оксана Тараненко.

Також про виступ диригента в Баку висловився голова незалежної профспілки Одеського національного академічного театру опери та балету Віталій Сивоглаз.

Щодо світлин Головного диригента у Бакинські опері – Віталій Сивоглаз вважає, що це неприпустимо, враховуючи статус диригента та театру.

"Я теж був здивований, коли побачив ці світлини. Попри те, що Ейвазов нещодавно був призначений директором – але все ж таки, якщо би я дізнався – то скасував би цей виступ. В даний час це неприпустимо, коли наша країна в стані війни з Росією. Тим паче це головний диригент Національного театру. Зараз колаборації не повинно бути в жодному разі, але до того ж – ми перші театри країни, яких не так багато. І повинні керуватись законами, бути на сторожі цих подій, показувати приклад – не допускати таких ситуацій", – сказав Сивоглаз.

Також він нагадав, що попередній головний диригент Олександр Самоїле, який був громадянином Молдови, покинув театру саме через те, що обрав не Україну, а Москву.

Скріншоти з соцмереж нового очільника Бакинської опери Юсифа Ейвазова. Фото: Instagram Юсифа Ейвазова

Український інститут активно адвокатує бойкот російських митців в європейських культурних установах. Із ситуацією із призначенням Юсифа Ейвазова ознайомлені, фотографії його з диригентом Одеської опери бачили. Менеджерка музичних програм Інституту Любов Морозова в коментарі УП.Життя говорить, що фото й відео з людиною, що має славу агента Кремля – неприпустимі в час повномасштабної війни.

"Ми постійно працюємо із запитами від активістів, які просять допомагати блокувати концерти Анни Нетребко та її чоловіка по всьому світу. Тут бачимо, не хочу казати ганебну ситуацію, але ситуацію неузгодженості всередині спільноти, яка абсолютно нічим не вмотивована. Український Інститут не толерує будь-які виступи українців із росіянами – "поганими" чи "хорошими", чи "дуже хорошими" – на одній сцені. Дуже багато зусиль докладаємо, щоби зупинити наміри наших партнерів, колег та організаторів на концертних майданчиках по всьому світу – задля того, щоби не допускати таких проєктів російсько-української дружби у будь-якому вигляді", – каже Любов Морозова.

Також вона наголосила, що Анна Нетребко з 2014 активно підтримує агресивну позицію Росії та особисто Путіна, виступала на окупованих Росією територіях.

"Зараз у ситуації, коли її почали бойкотувати по всьому світові і зарубіжна українська спільнота є достатньо згуртованою – Нетребко намагалась "перефарбуватись". Навіть знаємо, що родина Нетребко в часи, коли було активне бомбардування енергетичної інфраструктури росіянами – передала генератор на допомогу українцям. Вирішили, що цей генератор на майбутнє їх введе в очах західних партнерів до кола тих, хто проти війни. Але не можна всидіти на 2 стільцях, ми всі розуміємо, що це за люди. Тут нема сумнівів, що це не просто руські – хороші чи погані – а це агенти Кремля", – підкреслила Любов Морозова.

Щодо Юсифа Ейвазова – Любов Морозова нагадала, що він відкрито виступає в Росії навіть після нібито зміни поглядів дружини Анни Нетребко.

"Якщо з 24 лютого Нетребко зробила вигляд, що вона проти системи – то він навпаки продовжував виступи в Росії. Він є расистом – у Дрезденській опери був скандал, коли Ейвазов відмовився виступати із вірменською артисткою, дружиною Олексія Пальчикова", – акцентувала Любов Морозова.

Також менеджерка музичних програм УІ підкреслила, що в час війни артисти мають попередньо дізнаватись про умови виступів, і в жодному разі не погоджуватись брати участь у заходах із сумнівною організацією.

"Будь-які виступи наших артистів мають починатись з питання: чи є на цій сцені росіяни, чи є росіяни в організаторах – і відповідно, якщо вони там є – то відмовлятись від виступів. Що постійно й роблять інші музиканти. Це засіб безпеки, і ми маємо вживати таких заходів щоразу, коли вдаємось до партнерських подій на майданчиках по всьому світові.

Щодо виступів у Баку – моя відповідь тут категорична – наш диригент не міг не знати, хто така Нетребко і її чоловік. І якщо призначення Ейвазова було неочікуваним, то від фото й відео можна було відмовитись. Такі речі треба виносити на загальне обговорення і бути як нація жорсткішими в таких питаннях, не дозволяти собі подібної колаборації з агентами Кремля", – наголосила Любов Морозова.