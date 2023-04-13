Скорсезе, Вендерс, Каурісмякі. Каннський кінофестиваль 2023 оголосив програму

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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13 квітня 2023

У четвер, 13 квітня, організатори Каннського кінофестивалю оголосили програму 76-го кіноогляду, який стартує вже за місяць – 16 травня.

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Програму представили на пресконференції директор фестивалю Тьєррі Фремо та нова президентка фестивалю Айріс Кноблох.

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До програми цьогорічних Канн увійшли нові роботи таких відомих режисерів як Мартін Скорсезе, Вес Андерсон, Вім Вендерс, Хірокадзу Корееда та Тодд Гейнс. Прем'єри їхніх стрічок відбудуться як у конкурсній, так і позаконкурсній програмі.

Також Каннський фестиваль 2023 поб'є власний рекорд за кількістю робіт режисерок-жінок (фестиваль неодноразово критикували за недостатню представленість жінок в програмі). Зокрема, у Каннах покажуть "Химеру" Аліче Рорвахер, "Клуб Зеро" Джессіки Гауснер, "Минулого літа" Катрін Брейя, "Анатомія парашута" Жюстін Тріє та документальний фільм Каутер Бен Ганії "Чотири доньки".

У програмі "Особливий погляд" буде представлено широкий спектр молодих і перспективних режисерів з усього світу. Серед них – перша в історії стрічка з Монголії "Якби я тільки міг впасти в сплячку" Золжаргала Пуревдаша.

Фото: Festival de Cannes / Mathilde Petit

Раніше повідомлялося, що саме в Каннах представлять публіці сваої фільми "Убивці квіткового місяця" Скорсезе і "Місто астероїдів" Вес Андерсон. Також тут відбудеться прем'єра діснеївської стрічки "Індіана Джонс і реліквія долі" та короткометражки Педро Альмодовара "Дивний спосіб життя".

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Сьогодні до числа шанованих режисерів, які покажуть своє кіно в Каннах додалися Стів МакКвін зі стрічкою "Окуповане місто", Вім Вендерс із фільмом Le Bruit du Temps та Клебер Мендонса Фільо з "Портретами привидів".

Основний конкурс

  • "Клуб Зеро" (Club Zero), реж. Джессіка Гауснер
  • "Місто астероїдів" (Asteroid City), реж. Вес Андерсон
  • "Зона інтересу" (The Zone of Interest), реж. Джонатан Глейзер
  • "Опале листя" (Fallen Leaves), реж. Акі Каурісмякі
  • "Чотири доньки" (Les Filles D'Olfa), реж. Каутер Бен Ганія
  • "Анатомія падіння", (Anatomie D’une Chute) реж. Жюстін Тріє
  • "Монстр" (Monster), реж. Корееда Хірокадзу
  • "Сонце майбутнього" (Il Sol Dell’Avvenire), реж. Нанні Моретті
  • "Химера" (La Chimera), реж. Аліче Рорвахер
  • "Про сухі трави" (About Dry Grasses), реж. Нурі Більге Джейлан
  • L'Ete Dernier, реж. Катрін Брейя
  • "Пристрасті Додіна Буффанта" (The Passion of Dodin Bouffant), реж. Тран Ань Хунг
  • Rapito, реж. Марко Беллоккіо
  • "Травень, грудень" (May December), реж. Тодд Гейнс
  • Firebrand, реж. Карім Айнуз
  • "Старий дуб" (The Old Oak), реж. Кен Лоуч
  • "Ідеальні дні" (Perfect Days), реж. Вім Вендерс
  • "Банель і Адама" (Banel Et Adama), реж. Рамата-Туле Сі
  • "Юність" (Jeunesse), реж. Ван Бінг

Особливий погляд

  • "Правопорушники" (The Deliquents), реж. Родріго Морено
  • "Як займатися сексом" (How to Have Sex), реж. Моллі Меннінг Вокер
  • "Прощавай, Джуліє" (Goodbye Julia), реж. Мохамед Кордофані
  • "Квітка Бурті" (The Burti Flower), реж. Жоао Салавіза та Рене Надер Мессора
  • "Простий, як Сільвен" (Simple Comme Sylvain), реж. Монія Шокрі
  • "Мати всієї брехні" (The Mother of All Lies), реж. Асмае Ель Мудір
  • "Поселенці" (The Settlers), реж. Феліпе Галвез
  • "Омен" (Omen), реж. Балоджі Тшіані
  • "Крига скресає" (The Breaking Ice), реж. Ентоні Чен
  • "Розалі" (Rosalie), реж. Стефані ді Жюсто
  • "Новий хлопчик" (The New Boy), реж. Ворік Торнтон
  • "Якби я міг впасти в сплячку" (If Only I Could Hibernate), реж. Золжаргал Пуревдаш
  • "Безнадійний" (Hopeless), реж. Кім Чанг-хун
  • "Земні вірші" (Terrestrial Verses), реж. Алі Асфарі і Аліреза Хатамі
  • "Нічого втрачати" (Rien a Perdre), реж. Дельфін Деложе
  • Les Meutes, реж. Камаль Лазрак
  • "Царство тварин" (Le Regne Animal), реж. Тома Кайє

Поза конкурсом

  • "Вбивці квіткового місяця", реж. Мартін Скорсезе
  • "Ідол", реж. Сем Левінсон
  • "Павутиння", реж. Кім Чжі Ун
  • "Індіана Джонс і реліквія долі", реж. Джеймс Менголд
  • "Фаворитка", реж. Мейвенн

76-й Каннський кінофестиваль проходитиме з 16 по 27 травня 2023 року. Програму цьогорічного кіноогляду оголосять 13 квітня.

Наразі відомо, що в Каннах покажуть такі довгоочікувані фільми як "Вбивці квіткового Місяця" Мартіна Скорсезе, "Індіана Джонс і реліквія долі" Джеймса Мангольда і "Місто астероїдів" Веса Андерсона.

Журі фестивалю у 2023 році очолить шведський режисер Рубен Остлунд, чия сатирична комедія "Трикутник смуткустала переможцем Канн минулого року.

Відкриє 76-й кінофестиваль у Каннах історична драма "Фаворитка" (Jeanne Du Barry), головну роль у якій зіграв Джонні Депп.


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