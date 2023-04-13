Скорсезе, Вендерс, Каурісмякі. Каннський кінофестиваль 2023 оголосив програму

У четвер, 13 квітня, організатори Каннського кінофестивалю оголосили програму 76-го кіноогляду, який стартує вже за місяць – 16 травня.

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Програму представили на пресконференції директор фестивалю Тьєррі Фремо та нова президентка фестивалю Айріс Кноблох.

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До програми цьогорічних Канн увійшли нові роботи таких відомих режисерів як Мартін Скорсезе, Вес Андерсон, Вім Вендерс, Хірокадзу Корееда та Тодд Гейнс. Прем'єри їхніх стрічок відбудуться як у конкурсній, так і позаконкурсній програмі.

Також Каннський фестиваль 2023 поб'є власний рекорд за кількістю робіт режисерок-жінок (фестиваль неодноразово критикували за недостатню представленість жінок в програмі). Зокрема, у Каннах покажуть "Химеру" Аліче Рорвахер, "Клуб Зеро" Джессіки Гауснер, "Минулого літа" Катрін Брейя, "Анатомія парашута" Жюстін Тріє та документальний фільм Каутер Бен Ганії "Чотири доньки".

У програмі "Особливий погляд" буде представлено широкий спектр молодих і перспективних режисерів з усього світу. Серед них – перша в історії стрічка з Монголії "Якби я тільки міг впасти в сплячку" Золжаргала Пуревдаша.

Фото: Festival de Cannes / Mathilde Petit

Раніше повідомлялося, що саме в Каннах представлять публіці сваої фільми "Убивці квіткового місяця" Скорсезе і "Місто астероїдів" Вес Андерсон. Також тут відбудеться прем'єра діснеївської стрічки "Індіана Джонс і реліквія долі" та короткометражки Педро Альмодовара "Дивний спосіб життя".

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Сьогодні до числа шанованих режисерів, які покажуть своє кіно в Каннах додалися Стів МакКвін зі стрічкою "Окуповане місто", Вім Вендерс із фільмом Le Bruit du Temps та Клебер Мендонса Фільо з "Портретами привидів".

Основний конкурс

"Клуб Зеро" (Club Zero), реж. Джессіка Гауснер

"Місто астероїдів" (Asteroid City), реж. Вес Андерсон

"Зона інтересу" (The Zone of Interest), реж. Джонатан Глейзер

"Опале листя" (Fallen Leaves), реж. Акі Каурісмякі

"Чотири доньки" (Les Filles D'Olfa), реж. Каутер Бен Ганія

"Анатомія падіння", (Anatomie D’une Chute) реж. Жюстін Тріє

"Монстр" (Monster), реж. Корееда Хірокадзу

"Сонце майбутнього" (Il Sol Dell’Avvenire), реж. Нанні Моретті

"Химера" (La Chimera), реж. Аліче Рорвахер

"Про сухі трави" (About Dry Grasses), реж. Нурі Більге Джейлан

L'Ete Dernier, реж. Катрін Брейя

"Пристрасті Додіна Буффанта" (The Passion of Dodin Bouffant), реж. Тран Ань Хунг

Rapito, реж. Марко Беллоккіо

"Травень, грудень" (May December), реж. Тодд Гейнс

Firebrand, реж. Карім Айнуз

"Старий дуб" (The Old Oak), реж. Кен Лоуч

"Ідеальні дні" (Perfect Days), реж. Вім Вендерс

"Банель і Адама" (Banel Et Adama), реж. Рамата-Туле Сі

"Юність" (Jeunesse), реж. Ван Бінг

Особливий погляд

"Правопорушники" (The Deliquents), реж. Родріго Морено

"Як займатися сексом" (How to Have Sex), реж. Моллі Меннінг Вокер

"Прощавай, Джуліє" (Goodbye Julia), реж. Мохамед Кордофані

"Квітка Бурті" (The Burti Flower), реж. Жоао Салавіза та Рене Надер Мессора

"Простий, як Сільвен" (Simple Comme Sylvain), реж. Монія Шокрі

"Мати всієї брехні" (The Mother of All Lies), реж. Асмае Ель Мудір

"Поселенці" (The Settlers), реж. Феліпе Галвез

"Омен" (Omen), реж. Балоджі Тшіані

"Крига скресає" (The Breaking Ice), реж. Ентоні Чен

"Розалі" (Rosalie), реж. Стефані ді Жюсто

"Новий хлопчик" (The New Boy), реж. Ворік Торнтон

"Якби я міг впасти в сплячку" (If Only I Could Hibernate), реж. Золжаргал Пуревдаш

"Безнадійний" (Hopeless), реж. Кім Чанг-хун

"Земні вірші" (Terrestrial Verses), реж. Алі Асфарі і Аліреза Хатамі

"Нічого втрачати" (Rien a Perdre), реж. Дельфін Деложе

Les Meutes, реж. Камаль Лазрак

"Царство тварин" (Le Regne Animal), реж. Тома Кайє

Поза конкурсом

"Вбивці квіткового місяця", реж. Мартін Скорсезе

"Ідол", реж. Сем Левінсон

"Павутиння", реж. Кім Чжі Ун

"Індіана Джонс і реліквія долі", реж. Джеймс Менголд

"Фаворитка", реж. Мейвенн

76-й Каннський кінофестиваль проходитиме з 16 по 27 травня 2023 року. Програму цьогорічного кіноогляду оголосять 13 квітня.

Наразі відомо, що в Каннах покажуть такі довгоочікувані фільми як "Вбивці квіткового Місяця" Мартіна Скорсезе, "Індіана Джонс і реліквія долі" Джеймса Мангольда і "Місто астероїдів" Веса Андерсона.

Журі фестивалю у 2023 році очолить шведський режисер Рубен Остлунд, чия сатирична комедія "Трикутник смутку" стала переможцем Канн минулого року.

Відкриє 76-й кінофестиваль у Каннах історична драма "Фаворитка" (Jeanne Du Barry), головну роль у якій зіграв Джонні Депп.