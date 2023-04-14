У Національного заповідника Києво-Печерська лавра змінився керівник

У Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" змінилось керівництво. Новим в.о. гендиректора став Максим Осипенко, який раніше керував заповідником "Хортиця" в Запоріжжі.

Про це повідомили в телеграм-каналі міністра культури й інформаційної політики Ткаченка.

Наказ про призначення Осипенка підписали сьогодні, 14 квітня. У повідомленні міністр вказав, що кандидатуру обрали через відповідний досвід Максима Осипенка, який є фахівцем в галузях охорони пам’яток історії та культури, музеєзнавства, археології, реставраційних робіт, є кандидатом історичних наук, автором понад 30 наукових праць.

"Хортицею" Осипенко керував із 2007 року. З початку повномасштабного вторгнення став до лав ЗСУ.

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"Хочу відзначити, що це людина віддана своїй справі, яка надзвичайно ефективно спрацювала на початку війни щодо збереження скарбів заповідника "Хортиця", для якої захист держави та її цінностей як матеріальних, так і нематеріальних – є пріоритетом. Він перетворив заповідник "Хортиця" в найбільш відвідуваний, успішно проводив його реставрацію в рамках програми "Велика реставрація. Тому впевнений, що призначення Максима Остапенка посилить роботу Заповідника "Києво-Печерська лавра"", – написав міністр.

Колишній в.о генерального директора Заповідника Олександр Рудник, який У 2019 за заслуги перед Українською православною церквою (Московського патріархату) отримав Орден преподобних Антонія та Феодосія Печерських та грамоту предстоятеля УПЦ (МП), залишається заступником керівника. Міністр подякував йому в повідомленні за пророблену роботу, стійкість та відданість справі.

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