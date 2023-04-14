У Національного заповідника Києво-Печерська лавра змінився керівник

У Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" змінилось керівництво. Новим в.о. гендиректора став Максим Осипенко, який раніше керував заповідником "Хортиця" в Запоріжжі.

Про це повідомили в телеграм-каналі міністра культури й інформаційної політики Ткаченка.

Наказ про призначення Осипенка підписали сьогодні, 14 квітня. У повідомленні міністр вказав, що кандидатуру обрали через відповідний досвід Максима Осипенка, який є фахівцем в галузях охорони пам’яток історії та культури, музеєзнавства, археології, реставраційних робіт, є кандидатом історичних наук, автором понад 30 наукових праць.

"Хортицею" Осипенко керував із 2007 року. З початку повномасштабного вторгнення став до лав ЗСУ.



"Хочу відзначити, що це людина віддана своїй справі, яка надзвичайно ефективно спрацювала на початку війни щодо збереження скарбів заповідника "Хортиця", для якої захист держави та її цінностей як матеріальних, так і нематеріальних – є пріоритетом. Він перетворив заповідник "Хортиця" в найбільш відвідуваний, успішно проводив його реставрацію в рамках програми "Велика реставрація. Тому впевнений, що призначення Максима Остапенка посилить роботу Заповідника "Києво-Печерська лавра"", – написав міністр.

Колишній в.о генерального директора Заповідника Олександр Рудник, який У 2019 за заслуги перед Українською православною церквою (Московського патріархату) отримав Орден преподобних Антонія та Феодосія Печерських та грамоту предстоятеля УПЦ (МП), залишається заступником керівника. Міністр подякував йому в повідомленні за пророблену роботу, стійкість та відданість справі.

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