У Національного заповідника Києво-Печерська лавра змінився керівник

У Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" змінилось керівництво. Новим в.о. гендиректора став Максим Осипенко, який раніше керував заповідником "Хортиця" в Запоріжжі.
Про це повідомили в телеграм-каналі міністра культури й інформаційної політики Ткаченка.
Наказ про призначення Осипенка підписали сьогодні, 14 квітня. У повідомленні міністр вказав, що кандидатуру обрали через відповідний досвід Максима Осипенка, який є фахівцем в галузях охорони пам’яток історії та культури, музеєзнавства, археології, реставраційних робіт, є кандидатом історичних наук, автором понад 30 наукових праць.
"Хортицею" Осипенко керував із 2007 року. З початку повномасштабного вторгнення став до лав ЗСУ.
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"Хочу відзначити, що це людина віддана своїй справі, яка надзвичайно ефективно спрацювала на початку війни щодо збереження скарбів заповідника "Хортиця", для якої захист держави та її цінностей як матеріальних, так і нематеріальних – є пріоритетом. Він перетворив заповідник "Хортиця" в найбільш відвідуваний, успішно проводив його реставрацію в рамках програми "Велика реставрація. Тому впевнений, що призначення Максима Остапенка посилить роботу Заповідника "Києво-Печерська лавра"", – написав міністр.
Колишній в.о генерального директора Заповідника Олександр Рудник, який У 2019 за заслуги перед Українською православною церквою (Московського патріархату) отримав Орден преподобних Антонія та Феодосія Печерських та грамоту предстоятеля УПЦ (МП), залишається заступником керівника. Міністр подякував йому в повідомленні за пророблену роботу, стійкість та відданість справі.
Що передувало
- 12 квітня Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що комісія розпочала перевірку Києво-Печерської лаври. Перед цим УПЦ МП неодноразово блокувала роботу міністерства з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври.
- 29 березня у Хрестовоздвиженській церкві на нижній території Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) провела останнє богослужіння там. 30 березня духовенство УПЦ (МП) має покинути київську лавру, хоча не хоче цього робити і тому подало позов проти національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".
- За словами "намісника" Павла (Лебедя), він та духовенство УПЦ МП має право залишитись і не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду із заповідником "Києво-Печерська Лавра".
- Тим часом архімандрит Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ і попросив митрополита Епіфанія затвердити його виконувачем обов’язків намісника Лаври. Епіфаній погодився. А митрополит УПЦ (МП) Онуфрій заборонив служіння архімандрита Авраамія (Лотиша) за перехід в ПЦУ.
- У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві, тож ченці змушені покинути монастир і всі будівлі. На час перевірки збереження культурних цінностей також закрито печери лаври.
- Митрополит ПЦУ Епіфаній запевнив, що монастир на території Києво-Печерської лаври не буде закрито, а мовою богослужінь буде давня слов’янська разом із сучасною українською мовою.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що духовенство УПЦ МП силою не будуть виганяти із Києво-Печерської лаври.
- 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову представників Києво-Печерської лаври УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь) заявляв, що духівництво УПЦ МП не покине територію Лаври, доки не буде рішення суду.