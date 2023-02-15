Простояло близько доби. В Англії пошкодили графіті Бенксі, створене до Дня Валентина

В англійському місті Маргейт пошкодили нове графіті вуличного художника Бенксі, яке він намалював перед Днем всіх закоханих.
Напередодні Бенксі у своєму Instagram підтвердив, що малюнок жінки із підбитим оком та вибитим зубом, яка штовхає чоловіка в морозилку, належить йому.
У День святого Валентина художник вирішив привернути увагу до теми домашнього насильства.
Робота, яку Бенксі підписав "Туш до дня святого Валентина", з’явилася в приморському містечку Маргейт в ніч на неділю.
|Такий вигляд мало графіті Бенксі. Фото: @banksy / Instagram
Однак вже у вівторок, якраз у свято, стару морозильну камеру, яка стала частиною малюнка Бенксі, прибрали.
Художник Піт Браун став очевидцем цього моменту. "Під’їхала міська вантажівка, і забрала морозильну камеру", – розповів він CNN.
|Художник став очевидцем того, як забрали "фрагмент" роботи Бенксі. Фото: @sophiemaykeup / Instagram
Представники місцевої влади повідомили, що графіті з'явилося на стіні приватної власності, а морозильна камера лежала просто на вулиці, у громадському просторі. Тож її прибрали з міркувань безпеки, незважаючи на те, що вона стала частиною арт-об'єкту.
"Морозилка зараз знаходиться на зберіганні та буде повернена, коли стане безпечною для населення", – повідомили представники влади та пообіцяли зв’язатися з власником нерухомості для обговорення варіантів збереження роботи Бенксі.
|Такий вигляд має робота зараз. Фото: @sophiemaykeup / Instagram
Також, судячи з постів у соцмережах, зображення жінки представники влади вкрили скляним екраном – вочевидь, щоб захистити роботу.
|Також зображення жінки вкрили склом. Фото: @meadsey75 / Instagram
|"Покращений" владою Бенксі. Фото: @meadsey75 / Instagram
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