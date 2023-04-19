У Мережі критикують знесення мозаїки в Рівному – міська влада каже, що вона не має художньої цінності

Спільнота Український модернізм повідомила, що у Рівному знесли унікальну мозаїку з двома жінками у вишиванках. У міськраді кажуть, що там була зображена "дружба" Росії та України і робота не має жодної художньої цінності.

Читайте УП.Культура у Telegram

"Черговий випадок кричущого вандалізму – в спробах заробити легкі політичні бали міська влада Рівного демонтувала унікальну мозаїчну стелу. Мозаїка зображувала дві жіночі фігури в українському національному вбранні Галичини і Наддніпрянщини. Як рука піднялась?!" – написали активісти у своєму пості в Instagram.

Також вони звинуватили рівненську владу у знищенні мозаїки "під шумок деколонізації". "Влада розповіла байку про те, що стела була встановлена на честь дружби з Білоруссю, і взагалі то маркер радянської епохи. Якщо комусь дві українки в національному вбранні здалися маркером радянської епохи, то в мене до цих людей багато питань.. і порада їхати на Москву", – додали в спільноті.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ukrainian Modernism (@ukrainianmodernism)

Пост викликав дискусію серед користувачів. Частина коментаторів критикувала рішення міської влади: "Я так розумію зараз все мистецтво українців часів радянщини можна знищувати і отримати схвальну реакцію суспільства? Клас, це ж те що треба, боротьба з мозаїками, певно так війну одразу виграємо", "Після русні найбільший ворог це внутрішні ідіоти", "Я в шоці... Любила цю мозаїку. Краще б позбувались від кітчу, який у Рівному на кожному кроці, але ж для цього треба мати розум".

Інші – підтримують демонтаж мозаїки та звертають увагу на радянську символіку. "Я рада, що прибрали цю радянську шароварщину. Навіщо нам радянський спадок? Зведуть, намалюють нове, щось справді вартісне на тому місці", "Так мозаїка не знесена, а перенесена, ви хоча б відео подивились, перед тим, як ще й журналістів звинувачувати", "Якщо на місці цієї мозаїки буде сучасний арт в українському стилі , – це буде ок", – пишуть вони.

У сюжеті місцевого телеканалу Рівне 1, фрагмент з якого показав у пості Український модернізм, йдеться, що після демонтажу пам'ятка буде знаходитися на складах міської ради, а надалі може опинитися на Пагорбі Слави, де планують створити музей тоталітарних символів.

Як розповіли УП.Культура в міськраді Рівного, минулоріч виконавчий комітет ради затвердив перелік елементів, які мали бути декомунізовані. Тож стелу демонтували відповідно до рішення міськвиконкому.

Головний спеціаліст управління культури і туризму міськради Рівного Юрій Фаєвський підкреслив, що перед знесенням мозаїку аналізували в тому числі й з художньої точки зору. "У нас є художники, скульптори, які розуміються на цьому. Представники мистецтва жодного слова не сказали, що це є художній твір. Це звичайний, тиражований витвір у стилі мозаїки, які виготовляли масово: зупинки, Гідропарк у нас в місті оформлений в такому стилі", – сказав він.

Фото: @ukrainianmodernism / Instagram

За словами Фаєвського, мозаїка була встановлена у 70-80-ті роки 20 століття та символізувала "дружбу" Росії та України: "Художнє оформлення робив наш комбінат рівненський. Це не робили якісь члени спілки художників…Це звичайна бетонна основа, на якій зроблені ці дві жінки. Позаду майже весь горизонт займає герб радянської України. Насправді це є стела "дружби народів". Вона має свою назву, встановлена була відповідно до документів. "Дружба народів" – це Росія і Україна".

"Повірте, якби вона представляла цінність, звичайно, вона була б перенесена", – підкреслив головний спеціаліст управління культури і туризму міськради Рівного.