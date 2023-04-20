Фотодоказ. Який вигляд має зруйнований росіянами скит Святогірської лаври УПЦ МП

У Мережі з'явилися свіжі фото зруйнованої росіянами Святогірської лаври УПЦ МП – зокрема, будівлі Свято-Георгіївського скита.

Його окупанти розбомбили прицільним ударом майже рік тому, у травні 2022 року.

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Світлинами Свято-Георгіївського скита, розташованого у селі Долина на Донеччині, поділився Ігор Захаренко.

Такий вигляд зараз має Свято-Георгіївський скит. Фото: Ігор Захаренко

Скит у селі Долина. Фото: Ігор Захаренко

Свято-Георгіївський скит окупанти розбомбили прицільним ударом. Фото: Ігор Захаренко

Минулоріч окупанти неодноразово атакували Святогірську лавру. Фото: Ігор Захаренко

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Фото: Ігор Захаренко

Фото: Ігор Захаренко

Минулого року російські військові неодноразово атакували Свято-Успенську Святогірську лавру УПЦ МП. Тоді на її території перебували сотні людей, що ховалися від війни.

12 березня від російської авіабомби зазнали ушкоджень приміщення лаври, де перебували монахи і біженці. 4 травня російська армія знову обстріляла лавру, пошкодивши гуртожиток і поранивши щонайменше сім людей. 7 травня окупанти зруйнували Георгіївський скит лаври, 9 травня пошкодили скит Іоанна Шанхайського в селі Адамівка, 12 травня - собор святих мучениць у місті Святогірськ. 30 травня та 1 червня були обстріляні келійні корпуси Святогірської лаври, там загинуло троє ченців.