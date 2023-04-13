Фотограф знайшов у звільненому Ізюмі графіті, схоже на Бенксі. ФОТО

В деокупованому місті Ізюм Харківської області знайшли графіті, за стилем схоже на роботи анонімного британського художника Бенксі.

Читайте УП.Культура у Telegram

Фотографіями малюнка, на якому зображений хлопчик, що закрив обличчя долонями і плаче, поділився у своєму Instagram британський фотограф Ед Рем.

"Це ще одна робота Бенксі в Україні?" – підписав він своє фото у сторіс.

Рем, який знімає українську війну для видання The Guardian (приміром, нещодавно на сайті вийшов матеріал з його фото з Очакова), розповів, що малюнок знаходиться на залишках радянського пам'ятника.

Фото: @edr4m / Instagram

"Стрітарт із зображенням хлопчика, що плаче, намальований на радянському пам'ятнику в місті Ізюм Харківської області, Україна. Художник Бенксі підтвердив, що працював в Україні у листопаді 2022 року, опублікувавши свою роботу в Instagram. Бенксі не заявляв, що ця робота його авторства", – написав фотограф у підписі під фото.

Фото: @edr4m / Instagram

Також Рем додав, що Ізюм та його околиці були звільнені від російської окупації українськими військовими у вересні 2022 року.

Фото: @edr4m / Instagram

У листопаді минулого року у різних містах Київської області, що постраждали від російських окупантів, з'явилися графіті у стилі Бенксі. Пізніше британський художник підтвердив, що графіті у Бородянці, Ірпені, Гостомелі, Горенці та Києві створив саме він, розмістивши в Instagram відео, що показувало процес роботи над малюнками.

З кількома графіті Бенксі в Україні вже сталися пригоди: одне з них намагалися зрізати зі стіни і викрасти серед білого дня, іншому – почали домальовувати та доклеювати різні нові деталі.

Саме фотограф Ед Рам був першим, хто опублікував фото робіт Бенксі з Київської області. "Цікаво, це може бути Бенксі, чи це імітація?" – підписав він тоді світлину з малюнком з Бородянки.