На фронті загинув соліст балету Одеської опери Ростислав Янчишен

Соліст балету Одеської опери Ростислав Янчишен загинув, захищаючи Україну від російської армії.
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Про це повідомив режисер Євген Лавренчук у своєму Facebook.
"Жахлива новина. Війна вбила Ростислава Янчишена, соліста балету Одеської опери. Вічна усмішка, світлий погляд - так Тебе запам'ятають колеги..." – написав Лавренчук.
Режисер повідомив, що танцівника не прийняли до лав Збройних сил України, тож він став добровольцем і приєднався до тероборони. "Коли його не прийняли в лави ЗСУ, Він пішов в тероборону. Патріот, Доброволець. Ростислав Янчишен, тепер Ти назавжди злився з такою рідною для Тебе стихією повітря. Вічна та світла пам'ять Герою! Краса не вмирає!" – додав Лавренчук.
Ростислав Янчишен народився у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині 20 травня 1991 року.
Отримав хореографічну підготовку у Київській муніципальній українській академії танцю імені Сержа Лифаря. Потрапив за розподілом в Одеський національний академічний театр опери та балету, де працював артистом балету.
|Фото: Ростислав Янчишен / Facebook
На фронті служив кулеметником. Загинув 19 квітня, місяць не доживши до 32-річчя.
|Фото: Ростислав Янчишен / Facebook
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