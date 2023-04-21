МКІП пояснив, як росіянин потрапив до українського музичного конкурсу, а організатори назвали обурених хейтерами

Міністерство культури та інформаційної політики відреагувало на скандал довкола участі російського піаніста Станіслава Корчагіна у цьогорічному Міжнародному конкурсі для молодих піаністів імені Володимира Горовиця. Оргкомітет теж прокоментував скандал, назвавши незгодних хейтерами.

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Раніше стало відомо, що до півфіналу конкурсу Горовиця, що через повномасштабне вторгнення Росії цього року проходить у Женеві, пройшов росіянин Корчагін. Він служив у російській армії вже під час розв'язаної РФ війни в Україні: зокрема, в 2014-2015 роках у 154-му окремому комендантському преображенському полку.

У МКІП заявили, що авторські права на концепцію конкурсу Горовиця належать благодійній організації, а міністерство та КМДА підтримували його проведення в Києві. Там додали, що у 2023 і в 2022 роках МКІП не фінансує проведення конкурсу в Україні через війну.

"Всесвітня федерація міжнародних музичних конкурсів запропонувала минулого року підтримати конкурс Горовиця за умов неможливості його проведення в Україні. А саме – провести і профінансувати окремий конкурс, який буде носити таке ж ім'я, але в Женеві і повністю за рахунок донорських коштів. Ми, як МКІП, подякували за таку можливість, але не були залучені ні в процес формування журі, ні в критерії відбору учасників. Відповідно, ми не були поінформовані, хто саме буде брати участь чи хто вже відібраний до участі в конкурсі, пройшов у фінал чи півфінал", – прокоментували в міністерстві культури.

Також напередодні представники оргкомітету конкурсу Горовиця назвали хейтерами усіх, кого обурила участь в змаганні росіянина, ексвійськовослужбовця. І додали, що інформацію щодо потенційної участі росіян не приховували.

"Місяць тому на українському YouTube-каналі Антіна Жукова вийшло інтерв'ю з Іриною Полстянкіною, Президенткою МБФ Конкурсу Володимира Горовиця, у якому обговорювалися усі нюанси майбутнього змагання, що готувалося Всесвітньою федерацією міжнародних музичних конкурсів у Женеві. Допитливий глядач може порівняти дати й заявлені тези і переконатися, що жодна інформація щодо потенційної участі росіян – саме потенційної, адже на час запису передачі тривала подача заявок до конкурсу – не приховувалася", – йдеться в повідомленні, що викликало ще більшу хвилю обурення.

Скріншот з Facebook

Крім того, Мінкульт повідомив, що Корчагіну зрештою не вдалося пройти до фіналу конкурсу: "Фіналістами спеціального Конкурсу Горовиця Київ-Женева 2023 стали Йонсон Пак, Джуліан Тревельян та українець Роман Федюрко".

Кілька днів тому, після розголосу в соціальних мережах та українських медіа, організатори опублікували заяву генерального секретаря Всесвітньої федерації міжнародних музичних конкурсів (WFIMC) Флоріана Ріма. У ній він заявив, що "конкурси і учасники мають чітко відсторонитися від політичної ідеології чи проявів", а "музика не знає ні кордонів, ні національності, ні релігії, ні ідеології".

Станіслав Корчагін служив у армії РФ вже коли та розпочала війну проти України. Фото: @varshanidzerich / Instagram

"Наші статути чітко диктують, що ми не повинні дискримінувати нікого через національність. Це основний принцип справедливості, етики та людської порядності. Ми розуміємо, що для когось, хто живе в країні, яка була атакована, для когось, хто, можливо, втратив друга, родича чи дитину, ці слова можуть здатися порожніми та безглуздими, але я знаю, що кожен із 28 піаністів, які виступають на цій сцені, підтримує нашу справу…Усі наші учасники – молоді митці, які будують свою кар'єру, вони беруть участь у змаганні, як особистості, а не як представники певної країни", – йшлося у заяві Ріма.