Росіянин, який служив у армії РФ під час війни в Україні, бере участь в українському конкурсі піаністів

В українському міжнародному музичному конкурсі імені Горовиця, який через повномасштабне вторгнення Росії цього року проходить у Женеві, бере участь російський піаніст Станіслав Корчагін.

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Про це повідомляється на офіційній сторінці конкурсу в Facebook.

У пості Корчагін вказаний у числі учасників третього туру конкурсу Горовиця. У півфіналі українського музичного конкурсу росіянин гратиме твори Рахманінова і Чайковського.

Фото: Vladimir Horowitz Piano Competition / Facebook

Засновник видання про класичну музику The Claquers Стас Невмержицький у Facebook звернув увагу на те, що піаніст Корчагін служив у російській армії вже під час розв'язаної РФ війни в Україні. Зокрема, в 2014-2015 роках він проходив службу в 154-му окремому комендантському преображенському полку.

Фото: соцмережі Корчагіна

"154-й окремий комендантський преображенський полк відроджений особисто путіним в 2013 році, за рік до початку вторгнення в Україну. Це візитна картка росії, обличчя режиму. Полк активно допомагає розвитку угруповання "юнармія" (сучасний "hitlerjugend"). Особиста гордість путіна – полк, що приймає головну участь в усіх найважливіших подіях фашистської держави сучасності", - написав музикант та активіст Максим Майборода.

Фото: @varshanidzerich / Instagram

Він також додав, що Корчагін є викладачем державної російської академії музики ім. Гнесіних. "Стосовно відношення інституту Гнесіних до війни, краще буде промовчати. Ніхто не забуде "гнєсінскіх vіртуозав", - зазначив Майборода.

Обурені українці знайшли в соцмережах світлини Корчагіна у військовій формі та його інтерв'ю, в яких він розповідав про службу.

Фото: @varshanidzerich / Instagram

На даний момент на жодний з критичних коментарів та прохання пояснити ситуацію з потраплянням росіянина на український конкурс Горовиця представники оргкомітету не відповіли.

Міжнародний конкурс молодих піаністів ім. Горовиця був заснований у 1995 році. Названий на честь видатного митця і легендарного піаніста Володимира Горовиця, який народився і навчався у Києві. Цьогоріч через війну проходить у Женеві (Швейцарія), фінал має відбутися 21 квітня.

На сайті конкурсу зазначено, що новий формат, згідно з яким конкурс є відкритим для музикантів усіх національностей, схвалений міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком і мером Києва Віталієм Кличком.