Фестиваль Bouquet Kyiv Stage 2023 пройде у Тбілісі

Український мистецький фестиваль Bouquet Kyiv Stage цього року пройде з 28 по 30 квітня у Тбілісі.

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Про це повідомили організатори фестивалю.

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Проведення Bouquet Kyiv Stage у Тбілісі стане подякою свободолюбивій частині грузинського народу, яка називає себе картвели, каже оргкомітет. Слоган цьогорічного фестивалю: "Ukraine + Sakartvelo. Side by side".

Концертом "Ukraine + Sakartvelo. Side by side" диригуватиме Міхеїл Менабде

"Пішов другий рік від початку віроломного повномасштабного вторгнення рф в Україну. Ця війна зруйнувала життя кожного українця, всієї нашої країни, а також призвела до глобальних змін в усьому світі. ...Перемога України стане рушійною силою до змін в усьому світі, і в, першу чергу, Грузії", – заявила засновниця фестивалю Ірина Буданська.

Метою фестивалю стане об’єднання українців і картвелів. "Грузія, яка пережила війну з рф, на власному досвіді знає що таке окупація, жорстокість рашистів та геноцид. У 2008 році, коли рф розв’язала війну проти Грузії, маленька країна опинилась сам на сам з імперським монстром, світ вчергове закрив на це очі та продовжував життя as usual", – додала Буданська.

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Електронний сет Андрія Кириченка, присвячений Марії Примаченко

Програма Bouquet Kyiv Stage традиційно об'єднає музику, кіно, театр, виставкові проекти та public talks. Серед подій фестивалю: музика українських композиторів, написана під час війни, виступ грузинського камерного оркестру та українських солістів, електронна музика, присвячена творчості відомої української художниці Марії Примаченко, виставкові проекти про війну в Україні, Грузії та спецпроект про грузинських легіонерів, які боронять Україну.

Музичне фольк-дійство "Земля-Пісня"

Також під час фестивалю відбудеться акція "Червона Калина" в пам'ять про грузинських воїнів, які загинули в Україні. Організатори висадять 41 дерево, привезене з України, в знак пам’яті, пошани і вдячності.

Усі кошти, отримані від продажу квитків, організатори обіцяють передати сім'ям загиблих героїв. Детальну програму можна знайти на сайті фестивалю.

У минулому році Bouquet Kyiv Stage проходив у форматі воєнного часу у Києві у серпні. Він був коротким та спланованим з необхідними заходами безпеки: події відбувалися не на відкритій сцені, а в Софійському соборі, Золотих воротах та під ясенем.

У жовтні 2022 року фестиваль вперше пройшов за межами України - в Оксфорді. Він відбувався в рамках ініціативи Ukrainian Culture Weeks 2022 та об'єднав сім концертів класичної музики, святкування 85-річчя композитора Валентина Сильвестрова, фотовиставку, кінопокази, музичні перформанси та дискусії.