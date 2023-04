Український фільм потрапив до конкурсу короткометражок Каннського кінофестивалю

Фільм української режисерки Анастасії Солоневич і польського режисера Дам’яна Коцура "Як це було" (As it was) відібрали до головного конкурсу короткометражних фільмів 76-го Каннського кінофестивалю. Він проходитиме з 16 травня по 26 травня 2023 року.

Саме у Каннах відбудеться світова прем'єра фільму, що розповідає про повернення додому вперше після початку повномасштабної війни в Україні.

Події фільму відбуваються взимку 2023 року в Києві. Героїня фільму Лера, яка майже рік живе в Берліні, повертається додому вперше після початку вторгнення. У Києві вона зустрічає свого друга Кирила, з яким проводить день, як колись до війни.

Головні ролі у фільмі зіграли Валерія Березовська та Кирило Земляний.

Кадр з фільму "Як це було"

Режисерка Анастасія Солоневич поділилася радісною новиною у Facebook і зазначила, що з 24 лютого записувала свої спостереження та фіксувала пережитий досвід. У листопаді 2022-го після розмови з польським режисером Даміаном Коцуром виникла ідея фільму.

"16 грудня ми зателефонували одне одному і сказали: "Так, давай знімемо цей фільм". А 3 січня ми вже були в Києві. Валерія зіграла і мій, і свій досвід, і досвід багатьох українців, які виїхали з дому і повернулися вперше після початку війни", – додала режисерка.

Кадр з фільму "Як це було"

Разом з українсько-польською стрічкою до конкурсу відібрали 11 фільмів із 12 країн – Аргентини, Колумбії, Іспанії, США, Франції, Угорщини, Індонезії, Ісландії, Норвегії, Великої Британії, Польщі й України. Переможця конкурсу короткометражних фільмів оголосять 27 травня.

76-й Каннський кінофестиваль проходитиме з 16 по 27 травня 2023 року.

У Каннах покажуть такі довгоочікувані фільми як "Вбивці квіткового Місяця" Мартіна Скорсезе, "Індіана Джонс і реліквія долі" Джеймса Мангольда і "Місто астероїдів" Веса Андерсона.

Журі фестивалю у 2023 році очолить шведський режисер Рубен Остлунд, чия сатирична комедія "Трикутник смутку" стала переможцем Канн минулого року.

Відкриє 76-й кінофестиваль у Каннах історична драма "Фаворитка" (Jeanne Du Barry), головну роль у якій зіграв Джонні Депп.

Також на Каннському кінофестивалі відбудеться прем'єра документального фільму "Звідки куди" (In the Rearview) польського режисера Мачека Хамела про евакуацію українських біженців після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.