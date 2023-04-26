У Каннах покажуть фільм про евакуацію українських біженців після вторгнення РФ

На Каннському кінофестивалі відбудеться прем'єра документального фільму "Звідки куди" (In the Rearview) польського режисера Мачека Хамела про евакуацію українських біженців після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

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"Звідки куди" – документальна стрічка спільного виробництва Польщі, Франції та України. З українського боку до виробництва долучилась кінокомпанія 435 FILMS.

Фільм відібрали до програми Cannes ACID – щороку асоціація кінематографістів ACID (Асоціація незалежного кіно та його розповсюдження) обирає до неї дев'ять фільмів.

Повнометражний документальний фільм ілюструє збірний образ українських біженців – дітей, жінок, літніх людей та чоловіків, які після вторгнення Росії змушені покинути свої домівки і їхати у невідоме майбутнє. У них одна мета: знайти безпечний притулок. Вони сідають в евакуаційний автобус і розповідають про те, що їм довелось пережити. За кермом автобуса – сам режисер, який везе своїх героїв подалі від війни.

Кадр з фільму "Звідки куди"

"Понад рік тому я долучився як волонтер до перших евакуацій з польсько-українського кордону, а потім з віддалених районів Чернігівщини та Донбасу. Ми створили ефективну транскордонну мережу волонтерів, які допомагали під час війни, одну з тисяч таких громадських організацій, які виникають між Польщею та Україною. Це свідчення того, як формується дружба перед спільною загрозою зла. Ідея створення цього фільму з’явилась по дорозі, в евакуаційному автобусі", – розповідає режисер Мачек Хамела.

Кадр з фільму "Звідки куди"

Автори кажуть, що "Звідки куди" – це колективний портрет, складений із переживань тих, хто шукає надійний притулок. В автобусі зникають важливість статі, віку, кольору шкіри, фізичного стану, походження, ідентичності, світогляду та віри.

76-й Каннський кінофестиваль проходитиме з 16 по 27 травня 2023 року.

У Каннах покажуть такі довгоочікувані фільми як "Вбивці квіткового Місяця" Мартіна Скорсезе, "Індіана Джонс і реліквія долі" Джеймса Мангольда і "Місто астероїдів" Веса Андерсона.

Журі фестивалю у 2023 році очолить шведський режисер Рубен Остлунд, чия сатирична комедія "Трикутник смутку" стала переможцем Канн минулого року.

Відкриє 76-й кінофестиваль у Каннах історична драма "Фаворитка" (Jeanne Du Barry), головну роль у якій зіграв Джонні Депп.