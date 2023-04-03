Активісти Одеси готові рятувати український театр Василька – що сталось

Одеську театральну спільноту сколихнула тривожна звістка: директорку Драмтеатру імені Василька Юлію Пивоварову можуть усунути від керівництва закладом. І це після того, як їй вдалось зберегти колектив під час широкомасштабного вторгнення, театр поставив кілька гучних прем'єр і залучає до них найвідоміших акторів та режисерів.

29 березня в театрі відбувся показ вистави "Саша, винеси сміття". Наприкінці показу в технічному приміщенні театру сталась пожежа. Глядачів з театру евакуювали, ДСНС повідомила, що площа загоряння становить 20 квадратних метрів.

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У понеділок, 3 квітня директорку театру Юлію Пивоварову викликали до обласної ради для пояснень. У неї закінчився контракт і зараз вона керує театром у статусі виконувачки обов'язків. Відкриті конкурси на посади можуть проводити чи не проводити за рішенням місцевих органів управління. УП.Життя вирішило з'ясувати, що відбувається.

Режисер свіжої прем'єри театру Василька "Гуцульський вестерн" і вистави "Саша, винеси сміття" Максим Голенко одним з першим повідомив тривожну звістку. На своїй Facebook-сторінці він написав, що театру в такому вигляді скоро може не стати. І якщо Пивоварову звільнять, він теж буде вимушений піти з посади.

Далі більш розгорнуту інформацію повідомила одеситка і місцева політична експертка Зоя Казанжі. З її посту стало відомо, що виконувачку обов’зків директора театру Василька терміново викликали до Одеської обласної ради.

УП.Життя звернулось до обох з проханням пояснити, що відбувається. За словами Зої Казанжи, очільник Обласної ради Одеси Григорій Діденко нібито закидає очільниці театру Юлії Пивоваровій, що пожежа сталась через недбале ставлення працівників театру:

"Григорій Діденко загалом нормально ставився до театру, але далі вже почався треш, бо він сказав Пивоваровій, що в цей день не було вистави – буцімто у театрі сиділи й пиячили під сценою і щось загорілось. Я була присутня на виставі – дивилась її втретє, також там був директор департаменту туризму, радниця з культури міськради Олена Павлова. Коли почалась пожежа – ми були у підвальному приміщенні, де поміщається близько 90 людей. Вистава добігла кінця – і на останніх буквально секундах нам почали показувати, як виходити, приїхали пожежні – була купа машин, все швидко ліквідували", – розповіла Казанжі.

Після того, як пожежні поїхали – відвідувачі вистави залишились обговорювати інцидент.

"Ми обговорювали це, знаючи двіжухи навкруги Юлії, яку зараз просто тримають на гачку – у неї закінчився контракт і ніби "ми ще подивимось що з тобою маємо робити". Ніхто не стверджував, але всі обговорювали, що дуже дивна пожежа. Зранку 3 квітня Юлію викликали в Адміністрацію. Трагізм ситуації в тому, що сьогодні похорон Євгена Бубера – радника Юлії, колишнього директора ТЮГу – знаної в Одесі людини, яка менше ніж за рік згоріла від раку. Сьогодні його хоронять – це втрата для Одеси", – розповіла Казанжі.

Активістка наголосила, що протипожежну систему замінювали в театрі Василька відносно недавно – в час локдауну. Вона також повідомила, що у неї є інформація про те, що Юлію Пивоварову намагаються змістити і поставити на її місце людину, близьку до керівництва місцевої влади, зокрема колишнього очільника Одеської обласної адміністрації Сергія Гриневецького.

"Навколо театру дуже активно ширяться чутки, що Юлію хочуть прибирати, бо на цю посаду претендує племінник помічниці Сергія Гриневецького. Прізвище Гриневецького варто згадувати виключно у зв’язку з тим, що це був один із організаторів сепаратистського з’їзду в Сєвєродонецьку. Цей політичний труп підняв Зеленський, призначивши його на посаду в 2020 році – голови Одеської обласної адміністрації. Це людина, яка сиділа перші дні повномасштабної війни в кущах – коли люди вже зупиняли голіруч танки. Потім його звільнили (1 березня 2022 року – ред.) й прийшов Максим Марченко – бойовий полковник, в якого була дуже класна репутація. Але Гриневецький залишився його радником", – розповіла УП.Життя Зоя Казанджі.

Вона зазначила, що Гриневецький, будучи при владі, часто звертав увагу на заклади культури, зокрема модернізував російські театри – за державний кошт.

"Гриневецький опікувався театром російської драми імені Іванова – тоді всі говорили, як Гриневецький відремонтував театр – за державний кошт змінили крісла. Він взагалі активно займається культурою – бо культура має вплив. Знаю, що згодом він серйозно поклав око і на драмтеарт", – розповіла Казанжі.

За словами активістки, така ситуація з театром не є винятковою – ім’я Гриневецького фігурувало в скандалі з Одеською оперою, коли у 2021 році змістили її головного режисера Євгена Лавренчука. Євген виграв відкритий конкурс на цю посаду і намагався модернізувати театр. Проте напередодні завершення своєї трирічної каденції піддався нападу, травлі і врешті зняв свою кандидатуру з наступного конкурсу.

Перед тим подібна історія сталась із Сергієм Проскурнею у 2009-му – знаменитого українського режисера запросили керувати Одеським оперним театром, проте він протримався на посаді генерального директора лише 80 днів. З 2010 року Одеську оперу очолює незмінно Надія Бабич.

"Коли ми тут по сантиметру вигризаємо простір української культури у руского міра – вони зараз хочуть нам знову повернути "хоч чучелом хоч тушкой" Гриневецького з його командою. Ми вже мали за приклад кейс з Євгеном Лавренчуком, Сергієм Проскурнею... Надія Бабич – непогана людина, але це не про що. Багато років очолює Одеську оперу, працювала при Гриневецькому начальницею департаменту культури. Потім коли знищили Сергія Проскурню – її поставила як тимчасову фігуру, яка так там і залишається вже 13 рік.", – каже активістка.

За словами Казанжі, що в театрі модернізували протипожежну систему під час локдауну.

"Не так давно замінювали систему в Одеському художньому музеї, в театрі Василька – в таких справді важливих закладах для українського міста Одеси. Вони об’єднують навколо себе наші бульбашки, є справді важливими центрами розвитку українства. За цим слідкували. Тим більше, що коли почалось повномасштабне вторгнення – театр дуже швидко відновив свою роботу. Працювала сцена в укритті – переобладнали місце під сценою, і в березні почали грати перші вистави. Два місяці тому Юлія Пивоварова звернулась, бо знову потрібно було апгрейтити протипожежну систему. Облрада це погодила, виділили гроші і вони почали ці роботи", – каже Казанжі.

Зоя Казанжі зауважила, що безконтрольна ситуація в Одесі зокрема пов'язана із відсутністю повноцінних очільників на відповідальних постах.

"Ми не маємо зараз голови обласної адміністрації, не маємо обласного прокурора – немає людей, які несуть відповідальність. В.о. це таке собі", – наголосила Зоя Казанжі.

Проте громадянське суспільство в Одесі готове відстоювати театр Василька, який першим запрацював у війну і став чи не єдиним осердям української культури в театральному житті Одеси.

"Ця ситуація може стати каталізатором. Бо вчора бачили, як швидко вирішили питання в Хмельницькому – коли пинали ногами військового священики – люди просто вийшли й сказали: "Геть московських попів". Ми знаємо, чим закінчуються такі пікети. Мені в лічку пишуть, що люди готові виходити – і щось може стати останньою краплею. Будемо мати серйозну зону нестабільності в Одесі. І лише тому, що ми розуміємо відповідальність – такого поки не відбувається", – каже Казанжі.

Головний режисер театру Василька Максим Голенко розповів у коментарі УП.Життя, що після численного розголосу у соцмережах – ситуація нібито покращилась. Всупереч побоюванням – Юлія Пивоварова залишається виконувачкою обов’язків театру Василька.

"Є шанс, що ми трішки відбились – бо пішов великий розголос. Наша влада лізе, куди завгодно, але коли починається активний спротив – вони побоюються, на деякий час відповзають, зализують рани", – прокоментував Голенко.

На думку головного режисера, зміну керівництва ініціюють через те, що театр після ремонту став доволі ласим шматком для влади, яка звикла використовувати заклади культури не за призначенням.

"Театр губить прекрасний ремонт – ми так раділи йому, але тепер можна лише уявити, скільки тепер тут можна комусь оренд проводити. А те, що там повноцінна трупа і зараз наш театр – один із найкращих в Україні – це нікому, на жаль, не цікаво. Гадаю, що влада це так не розглядає – здивуються, що до будівлі ще й трупа додається. Так розумію, що в нас вже передеребанили лікарні – тепер прийшла черга театрів. Реально це під якусь людину готують це місце", – зазначив Голенко.

За словами Голенка, колектив буде боротись до останнього, але якщо місцева влада все ж таки ризикне поставити "свого" керівника – то люди просто підуть.

"Юлія зараз виконувачка обов’язків – в адміністрації повідомили, що з нею не можуть заключити контракт як із директоркою – під час війни. Юлія – ефективний менеджер За 5 років, зрозуміло, що не все було гладко – були помилки. Але зараз ми один з найкращих театрів України. Пережили епідемії, рік активних військових дій. Влітку набрали трупу – не менш прекрасну, аніж була. У мене навесні залишалось 6 акторів – решта поїхали й пішли на фронт", – каже Голенко.

На думку режисера, зміна керівника знищить проукраїнську позицію театру і той вектор, який намітився за час, коли директоркою стала Пивоварова.

"Люди йдуть в театр працювати під режисерів, менеджерів, проекти. А глядач ходить це дивитись. Зараз у нас достаньо зіркові вистави. І ми можемо нарешті знову бачити аншлаги – на тому ж "Карпатському вестерні" (нещодавня прем’єра в театрі Василька – ред.) зал був вщент забитий молоддю – це інший глядач. Але можемо це все загубити лише тому, що комусь захотілось свого якогось родича запхати", – каже режисер.

Підкреслює, що робота українського театру особливо важлива в Одесі, яка довгий час не мала такого кластеру.

"Це проукраїнська історія. Це велика відповідальність на нас – поруч у нас є державні театри, які працюють російською. Такого плану ми єдині представники – з’являється багато сучасних п’єс, дуже це моніторю, і класика. Ми не розважальний заклад – а будуємо діалог із глядачем. Намагаємось працювати в будь-яких умовах – але якщо прийде щось вороже зсередини – зрозуміло, що можемо реально втратити театр", – прокоментував Голенко.

УП.Життя звернулись за коментарем до заступниці Міністра культури й інформаційної політики Галини Григоренко – вона зауважила, що перебуває у справах в Одесі й має намір з’ясувати питання щодо ситуації в театрі Василька.

"Поки прокоментувати нічого не можу, бо не володію всіма деталями – бачила лише те, що доступно в ЗМІ й соціальних мережах. Їду у відрядження в Одесу й планую зустрітись із директоркою театру та з обласною адміністрацією, щоби з’ясувати, що відбувається. Звісно, якщо справдиться, що є якісь спроби просто змістити керівника – це недоречно. Тим більше у військовий час і тоді, коли театр почав досить активну роботу і є вже декілька прем’єр із сучасними молодими режисерами. Все-таки потрібно продовжувати діяльність закладів культури, а особливо зараз", – прокоментувала Галина Григоренко. Також вона пообіцяла надати коментар після спілкування з очільницею театру Василька й місцевою владою.

Ми також звернулись за коментарями до Юлії Пивоварової та Одеської обласної ради. Чекаємо на відповідь.