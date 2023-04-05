Завершилося голосування за національне журі Євробачення 2023

У вівторок, 5 квітня, завершилося голосування за склад національного журі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023.

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Опитування проходило у "Дії" з 29 березня. Віддати свій голос за одного члена журі зі списку кандидатів міг кожен українець віком від 14 років.

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Як повідомив Суспільний мовник, за час, відведений для голосування, до нього долучилося понад 724 тисячі українців.

Далі за результатами голосування буде сформовано рейтинг кандидатів у журі – п'ятеро кандидатів з найбільшою кількістю оцінок зможуть увійти до його складу. Головою національного журі автоматично стане той кандидат, який отримав найбільшу підтримку учасників опитування.

Склад національного журі буде оприлюднено 13 травня.

Українці могли обирати серед таких кандидатів, як ROXOLANA, Олена Гребенюк, Михайло Клименко, Амадор Лопес, Тоня Матвієнко, Олександр Фоззі Сидоренко, Олег Собчук, Світлана Тарабарова, Євген Хмара та Олена Шоптенко.

Євробачення 2023: де та коли

67-й пісенний конкурс Євробачення пройде в Ліверпулі. Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, а гранд-фінал 13 травня. Однією з чотирьох ведучих гранд-фіналу Євробачення 2023 стане фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Україну на цьогорічному конкурсі представить гурт TVORCHI з піснею "Heart of Steel". У гранд-фіналі TVORCHI виступатимуть під номером 19.

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Такою буде сцена в Ліверпулі. Фото: @eurovision / Instagram

Євробачення 2023 мало відбутися в Україні, адже у 2022 році на конкурсі переміг український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Це була третя перемога України у міжнародному пісенному конкурсі.

Однак у червні організатор конкурсу Європейська мовна спілка (EBU) опублікувала заяву, що з міркувань безпеки не проводитиме наступний конкурс в Україні. У липні EBU і телеканал ВВС підтвердили, що Євробачення 2023 пройде у Великій Британії замість України.