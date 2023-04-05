Українському театру Василька в Одесі не змінюватимуть керівника – голова облради

В українському драматично-музичному театрі імені Василя Василька в Одесі не будуть змінювати керівника. Виконувачкою обов’язків директора залишається Юлія Пивоварова, у якої нещодавно завершився контракт.

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"Рішення про це навіть не розглядалось", – написали на офіційній сторінці Одеської обласної ради у Facebook.

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Інформація про можливе звільнення Юлії Пивоварової з'явилась після інциденту в театрі Василька 29 березня. Під час вистави сталось загоряння в технічному приміщенні. Як повідомили у ДСНС, площа загоряння становила 20 квадратних метрів.

Як повідомив УП.Життя очільник Одеської обласної ради Григорій Діденко, через пожежу з театру, ймовірно, будуть звільнені начальник пожежної служби театру та двоє пожежників, які були на чергуванні у той вечір. Також догану отримає начальник освітлювального цеху та художник по світлу. Таку інформацію надала Діденку очільниця театру.

Зараз перевірку у театрі проводять представники профільного департаменту Одеської обласної військової (державної) адміністрації та Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Ніякої проблеми з директоркою немає і не було. Пані Юлія працювала й далі працює. Там (в театрі – ред.) є персонал, який понесе відповідальність за пожежу", – заявив Діденко.

Наразі у Юлії Пивоваренко закінчився контракт, але вона продовжує керувати театром у статусі виконувачки обов'язків.

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Щодо подальшої програми розвитку театру – Діденко зауважив, що зараз заклад культури приводять до ладу після загоряння.

"Театр до повномасштабного вторгнення був відремонтований за програмою Великого будівництва (державна програма, ініційована президентом у березні 2020 – ред.). Зараз ті пошкодження, які були завдані пожежею, будуть прибрані. Театр працює й зараз уже. Там ніяких таких супер пошкоджень немає", – сказав Діденко.

Очільниця театру Василька Юлія Пивоварова у коментарі УП.Життя підтвердила, що у неї відбувся конструктивний діалог із місцевою владою.

"Я сьогодні була у голови Обласної ради, мова про моє звільнення не йде. Мова на разі йде навпаки про допомогу театру. У нас сьогодні була хороша тривала розмова з Григорієм Діденком, ми радились не лише з питання ліквідації наслідків пожежі – радились стосовно багато чого іншого. Мене не викликали – просто була по справах театру в Облраді – піднялась у приймальню Григорія Діденка і запитала, чи можу зайти. Звісно, він мене одразу прийняв", – розповіла Пивоварова.

За її словами, з Діденком, зокрема обговорювали оснащення театру новою технікою, замість тої, яка постраждала. Зокрема, йдеться про заміну світлового пульту, який у театрі був із 1983 і міг стати джерелом загоряння.

"Зараз ми знайшли варіанти світлового пульта, який нам потрібний. У нас під час війни є обмеження щодо закупівель – зараз Обласна рада шукає шлях вирішення питання – як виділити гроші, щоби придбати для театру нормальний сучасний світловий пульт. У нас є маленький світловий пульт – поки що можемо так грати. Зараз театр відмили від чорного смогу, з суботи вже працюємо. Ремонт у освітлювальному цеху будемо робити трошки пізніше – зараз чекаємо", – сказала Пивоварова.

Щодо ймовірного конфлікту з місцевою владою, про якій ішлось у заявах активістів та публікаціях ЗМІ, Пивоварова сказала, що зараз комунікація з вдалою вдала.

"Ситуація була складна, перш за все тому, що відбулась пожежа – хоча вона й локальна. Було багато емоцій. Хотіла би цю всю історію просто загасити. Гадаю, що так буде правильно, бо емоції є в різних людей різні, і відбуваються різні моменти. На сьогодні говоримо про хороше, а не про погане. Ситуація є такою, як є зараз", – розповіла Пивоварова.

Повноцінно очолити театр Юлія Пивоварова зараз не може – адже в Одесі місцева влада ухвалила рішення не проводити під час воєнного стану конкурси на посади директорів театрів, музеїв, інших комунальних закладів культури. Ті очільники, у яких нещодавно завершився термін контракту – залишились виконувачами обов’язків.

Що передувало:

Головний режисер театру Василька Максим Голенко написав, що українського театру Одеси в такому вигляді скоро може не стати, бо Юлію Пивоварову можуть звільнити. І він теж буде вимушений піти з посади.

Далі більш розгорнуту інформацію повідомила одеситка і місцева політична експертка Зоя Казанжі. З її допису та подальшого пояснення УП.Життя стало відомо, що виконувачку обов’зків директора театру Василька терміново викликали до Одеської обласної ради і нібито шукають приводу звільнити з посади. Для цього використають факт загоряння в театрі.

На захист театру Василька також виступила Національна спілка театральних діячів України.