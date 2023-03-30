Після минулорічного скандалу. Netflix продовжив програму підтримки українського кіно

Українська кіноакадемія та найпопулярніший стрімінговий сервіс Netflix продовжать програму допомоги українським професіоналам кіно- та телеіндустрії. Її започаткували в минулому році, щоб підтримати українське кіно, яке потерпає від повномасштабного вторгнення – але не уникнули скандалу.

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Як повідомила пресслужба Української кіноакадемії, цьогоріч до програми буде залучено двох нових партнерів – організацію European Audiovisual Entrepreneurs (EAVE) та New York Film Academy. Вони нададуть доступ до навчання для українців.

"Українці захищають та зберігають своє культурне надбання, тож ми підтримуємо креативну індустрію країни. Співпраця з Українською кіноакадемією та Netflix є наступним кроком у цьому партнерстві: українські творці можуть багато показати, і ми хочемо, щоб світ їх побачив", – заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Цього року програмою передбачаються:

100 стипендій для професіоналів усіх рівнів

для професіоналів усіх рівнів серія онлайн-майстер-класів для продюсерів та лінійних продюсерів, створених міжнародними експертами EAVE і адаптованих до української аудіовізуальної індустрії

для продюсерів та лінійних продюсерів, створених міжнародними експертами EAVE і адаптованих до української аудіовізуальної індустрії нова програма підтримки Української кіноакадемії для обраних проєктів, яка включає в себе гранти на постпродакшн у розмірі 10 тис. доларів для українських художніх і документальних фільмів, а також дводенний воркшоп з цифрового постпродакшну від New York Film Academy.

Митці, що минулого року отримали грант на розробку сценарію, матимуть підтримку у вигляді групових сесій, під час яких обговорюватимуться основні тенденції індустрії, а також індивідуальні сесії від EAVE з розробки та розвитку проєкту.

Як і минулого року, кожен український митець зможе подати заявку на участь в ініціативах незалежно від нинішнього місця проживання. Подавати їх необхідно на сайті House of Europe до 18 квітня.

За результатами минулого року, повідомили в кіноакадемії, за допомогою програми отримали стипендії 100 професіоналів галузі кіно, понад 400 – отримали доступ до онлайн-навчання, а 48 креативних команд отримали гранти на розробку сценаріїв та онлайн-сесії з міжнародними експертами галузі. 9 з цих проєктів вже мають іноземних партнерів та співпродюсерів, а 4 – іноземне фінансування.

Скандал довкола грантів Netflix

Українська кіноакадемія та House of Europe оголосили про початок співпраці з Netflix у липні 2022 року. Тоді започаткували дві ініціативи з допомоги українським творцям, які постраждали або були вимушені переїхати через війну. Програми передбачали 48 грантів на розробку сценаріїв по 15 тис. доларів, 100 стипендій по 1000 євро, навчання від Netflix для професіоналів початкового та середнього рівня.

Втім, після оприлюднення інформації про те, хто ж отримає гранти, представники кіноспільноти почали висловлювати обурення переможцями конкурсу. Тоді ексгендиректор Довженко-Центру Іван Козленко зауважив, що проєкти 6 з 9 членів журі стали переможцями.

Цікаво, що в журі не було жодного представника від Netflix. Зате заявки оцінювали українські експерти: Наталія Стрибук (продюсерка), Олеся Лук’яненко (креативна продюсерка), Сергій Зленко (Національний представник України в Eurimages), Алік Шпилюк (кіноексперт, арт-директор Української кіноакадемії), Олексій Гладушевський (продюсер, сценарист), Сергій Буковський (документаліст), Дар’я Бассель (продюсерка, директорка індустрійної платформи Docudays UA), Аліна Горлова (режисерка і сценаристка) та Геннадій Кофман (продюсер, член правління та відбіркової ради Docudays UA).

Проєкти шести членів журі – Кофмана, Стрибук, Лук'яненко, Гладушевського, Бассель, Горлової – стали переможцями.

Цікаво, як розподілять гранти цього року? Фото: Dima Solomin Unsplash

Після цього Українська кіноакадемія прокоментувала звинувачення в корупції. "Усі експерти мають потужний досвід у кінематографі, необхідний для оцінювання поданих на Програму матеріалів. Вони є чинними кінопрофесіоналами та постійно працюють над власними проектами, якість яких неодноразово підтверджувалась міжнародними кінофестивалями", – зазначили там.

В кіноакадемії додали, що перед стартом оцінювання експерти були проінструктовані щодо того, що не можуть голосувати за власні проєкти, і всі вони дотримались наданих інструкцій.

Втім, через резонанс довкола відбору одна з переможниць конкурсу, кінопродюсерка Дарія Бассель, відмовилася від фінансування своїх двох проєктів.