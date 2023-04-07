На Волині знайшли митну печатку часів Київської Русі. ФОТО

У Володимирі на Волині знайшли митну пломбу "дорогичинського типу" періоду Київської Русі, виготовлену на рубежі ХІ-ХІІ століть.

Артефакт виявили під час розкопок урочища "Апостольщина" в рамках проєкту будівництва укриття та навчального корпусу ліцею імені Олександра Цинкаловського, повідомив археолог Віктор Баюк.

За висновком Олександра Алфьорова, на лицьовому боці печатки – іконографічне зображення Святого Іоанна Хрестителя, а на звороті – проквітлий хрест.

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"На жаль, атрибуція належності пломби до конкретного правителя наразі не здійснена, однак ця справа набула нового поштовху. Річ мініатюрна, діаметрами всього 13х10 мм. Вислі печатки такого типу мають подібну іконографію, однак значно крупніші та масивніші", – каже археолог.

Фото: Віктор Чухрай

"Речі такі знаходяться достатньо рідко, це хороший приклад державності Київської Русі, рівень її розвитку та торгівлі. Знахідка, як і усі інші знахідки під час наукових археологічних розкопок, стає частиною музейного фонду України", – розповів Віктор Баюк у коментарі "УП. Життя".

Дослідження проводяться на замовлення Ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на основі Кваліфікаційного документу та Дозволу Мінкульту.

Роботи виконує Охоронна археологічна служба України Інституту археології НАН України спільно із Волинським національним університетом імені Лесі Українки, заповідником "Стародавній Володимир" та Спілкою археологів України.

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За словами Віктора Баюка, це наймасштабніші археологічні дослідження княжого Володимира за всю історію.

Після закінчення робіт та повного наукового опрацювання печатку передадуть до наукової установи міста Володимира для зберігання та експонування.

У Володимирі знайшли митну пломбу "дорогичинського типу" періоду Київської Русі

Нагадаємо, раніше в історичному центрі Києва знайшли древню печеру часів Київської Русі.