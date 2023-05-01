Театр Франка скасував участь у Театральній Олімпіаді в Будапешті через росіян у програмі

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка відмовився брати участь у Х Театральній Олімпіаді в Будапешті (Угорщина) через включення росіян до програми.

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Про це театр повідомив у своєму Facebook.

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"Більше чотирьох місяців тому ми надали згоду на участь в Театральній Олімпіаді вистав "Кар’єра Артуро Уї" та "Калігула" тільки після того, як отримали запевнення від організаторів про відсутність у програмі представників країни-агресора Росії", – йдеться в заяві театру.

Також франківці повідомили, що в листі до організаторів від 19 січня 2023 року ще раз повідомив про свою позицію й наголосили, що "заклики до пошуку "діалогу без політики" та відновленню "зруйнованих мостів" з російськими митцями є абсолютно неприйнятним".

Але нещодавно програму Олімпіади доповнили виставою REX у постановці художнього керівника Александрінського театру Валерія Фокіна. "Також у рамках Олімпіади відбувся показ його кінофільму "Петрополіс" з Антоном Шагіним у головній ролі – російським актором, який активно підтримує війну проти України", – додали у театрі.

Вистава "Калігула". Фото: Театр Франка

Тож театр Франка оголосив, що відмовляється брати участь у цьому заході. Натомість займеться підготовкою до участі у декількох інших міжнародних фестивалях в Європі.

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"Наш театр щиро прагнув доєднатися до великої світової театральної події та провів велику роботу з підготовки показу українських вистав у Будапешті, але ми не можемо погодитися з сумнівним "сусідством" у програмі Театральної Олімпіади. Театр Франка розуміє важливість презентації української культури за кордоном та постійно працює над розвитком міжнародної співпраці з колегами з усього світу. Водночас ми дотримуємося непохитної позиції щодо неможливості участі у міжнародних заходах, на які запрошуються представники країни-терориста та особи, які виправдовують агресію Росії", – зазначили франківці.

Х Театральна Олімпіада – міжнародний форум, який представляє творчість провідних театральних творців з усього світу. Цьогоріч вона проходитиме з 1 квітня по 1 липня, її відкривав виступ всесвітньо відомого акробата Ласло Сімета-молодшого. Глядачам покажуть свої вистави близько 200 колективів із понад 30 країн світу. У рамках програми на публіку чекає 550 вистав на 70 локаціях.

Крім вистави REX, у програмі також можна знайти такі постановки як "Распутін", "Анна Карєніна", "Сибірський чардаш".