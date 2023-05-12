На фронті загинув художник-декоратор фільму "Памфір" Володимир Чорний

Український художник Володимир Чорний, який працював художником-декоратором у стрічці "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, загинув 9 травня на фронті.

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Про це в соцмережах повідомила партнерка художника Олена Білецька.

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"Моє серце вирвали… я кричала, не вірила, не віддавала його, боролася з реальністю.. та це нічого не змінило.. Ти загинув Коханий Героєм, в бою з росіянами. О 5-тій годині ранку 9-того травня", – написала вона.

Білецька повідомила, що художник пішов захищати країну від російських окупантів у якості добровольця.

"Ти став Супервоїном.. ходив сам на позиції.. Проводив по найнебезпечнішим місцям військових, смаляв по ворогу, витягав поранених побратимів з поля бою, та добре заливав лою за комір росіянам. Звільняв наші міста...", – додала партнерка Чорного.

Також про його смерть повідомили творці драми "Памфір": "Невимовна втрата у нашій команді фільму. У російсько-українській війні загинув Володимир Чорний — талановитий українських митець, художник-декоратор фільму "Памфір". Все, що ви бачили у кадрі стрічки було створено також і руками Володимира. …Вічна пам’ять Герою!"

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"Немає слів. Спочивай Володимир Чорний. Ти був один з самих надійних людей. Як сказав твій колега, в пам'яті залишиться тільки хороше. В пам'яті про тебе, тільки світлі моменти. Герою Слава", – написав у Facebook режисер "Памфіра" Дмитро Сухолиткий-Собчук.

На загибель Чорного також відреагував його колега, художник Антон Логов: "Ми разом навчались в Академії Мистецтв у Києві. Володя був дуже дружньою і веселою людиною. Він постійно всім намагався підняти настрій... Він кумедно танцював і співав. Любив подорожувати з карематом. Він був філософом, художником, дослідником і мабуть трохи "буддистом" в гарному значенні цих слів. Він був Людиною, яка відгукується на проблеми інших та допомагає. Війна все змінила. Війна вибиває землю з-під ніг. Війна краде Найкращих".