Помер український режисер Андрій Максименко, який отримав важке поранення на фронті

Український режисер і сценарист Андрій Максименко помер, отримавши важке поранення на фронті.

Читайте УП.Культура у Telegram

Максименко, який був бійцем добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва та мав позивний "Режисер", отримав осколкове поранення обличчя 20 квітня. Після цього його доставили до Києва, прооперували у лікарні Мечникова та ввели у штучну кому.

Реклама:

"3.05.2023, Андрій пішов. Для воїна – велика честь піти у бою. Андрійчику, для мене - велика честь прийняти це із честю і гідністю", – повідомила у Facebook партнерка Максименка Анастасія Баша.

На сторінці загиблого режисера його колеги та друзі висловлюють співчуття та діляться спогадами про Максименка.

"Андрій Максименко полинув в засвіти. Війна сьогодні забрала ще шмат серця. Митець, батько, воїн", – написав режисер Олесь Санін.

Реклама:

"Макс був крутий чувак. Жаль, що не встигли щось ще зняти разом", – зазначив режисер Костянтин Коновалов.

Андрій Максименко – український актор, сценарист та режисер. Його акторську роботу можна побачити у фільмах "Judenkreis, або Вічне колесо", "Русалонька", "Сокирра", а також серіалі "Весілля Барбі", в якому Максименко також був одним із режисерів. Створив сценарії до фільмів "Сьомий маршрут", "Старі полковники", серіалу "Роман вихідного дня". Крім того, є автором документального фільму "Чоловік" про життя В'ячеслава Чорновола.

У 2014 році Максименко пішов добровольцем на фронт, приєднавшись до батальйону "Дніпро". Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році знов став до лав захисників у складі батальйону ім. Джохара Дудаєва.