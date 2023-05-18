У Києві ще два радянських пам'ятники позбавили охоронного статусу

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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18 травня 2023

Два радянських постаменти в центрі столиці позбавили охоронного статусу.

Тепер їх можуть демонтувати, повідомили в Міністерстві культури на інформаційної політики.

Йдеться про обеліск на честь міста-героя Києва на Галицькій площі та пам’ятник учасникам Січневого збройного повстання 1918 року в Маріїнському парку.

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Раніше ці пам'ятки не можна було зносити, оскільки вони підпадали під критерії культурних об'єктів, що перебувають під охороною.

 Фото: Fire-fly/Depositphotos

Однак, завдяки змінам у законодавстві та відповідній постанові Кабміну від 22 травня 2019 р. тепер їх позбавили цього статусу. 

Нагадаємо, у Києві також триває голосування щодо заміни погрудь на станціях метро. Замість Пушкіна, Горького та Ломоносова стоятимуть Стус, Могила чи Антонович.

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