Два радянських постаменти в центрі столиці позбавили охоронного статусу.
Тепер їх можуть демонтувати, повідомили в Міністерстві культури на інформаційної політики.
Йдеться про обеліск на честь міста-героя Києва на Галицькій площі та пам’ятник учасникам Січневого збройного повстання 1918 року в Маріїнському парку.
Раніше ці пам'ятки не можна було зносити, оскільки вони підпадали під критерії культурних об'єктів, що перебувають під охороною.
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Однак, завдяки змінам у законодавстві та відповідній постанові Кабміну від 22 травня 2019 р. тепер їх позбавили цього статусу.
Нагадаємо, у Києві також триває голосування щодо заміни погрудь на станціях метро. Замість Пушкіна, Горького та Ломоносова стоятимуть Стус, Могила чи Антонович.
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