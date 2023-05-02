Фільм про окупацію росіянами Чорнобиля переміг на кінофестивалі в Оберхаузені

Документальний фільм Олексія Радинського "Чорнобиль 22" здобув головний приз Міжнародного кінофестивалю короткометражного кіно в Оберхаузені (Німеччина).

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Про це режисер повідомив у своєму Telegram.

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"Було б дуже добре, якби нам не довелося робити фільм про російську окупацію Чорнобильської АЕС, і якби цей сюжет залишився у сфері наукової фантастики. Але ми його зробили, і він отримав головний приз на кінофестивалі в Оберхаузені", – розповів Радинський.

Фільм "Чорнобиль 22" показує наслідки окупації територій, прилеглих до ЧАЄС, російськими військами у лютому 2022 року. Документальна стрічка Радинського складається з кадрів, знятих на мобільний телефон, а також свідчень очевидців.

Кадр з фільму "Чорнобиль 22"

"Під час роботи над фільмом "Чорнобиль 22" ми провели понад двадцять глибинних інтерв‘ю зі свідками російських воєнних злочинів у Зоні. Ці люди дуже різні: від працівників атомної станції до самоселів та екологів. Їхні свідчення об‘єднує одне спостереження: росіяни опинились у Чорнобильській зоні, не маючи жодної гадки про те, куди вони насправді потрапили", – також розповів режисер.

Дізнавшись про перемогу, режисер написав пост вдячності, в якому подякував команді і героям фільму: "Працівникам ЧАЕС Віталію Попову, Людмилі Козак, Петру Назаренку, Віталію Семенову, Сергію Дедюхіну, Олексію Шелестію та Валентину Гейку. Завдяки таким людям у росіян нічого не вийшло на ЧАЕС, і нічого не вийде ніде в Україні".

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Кадр з фільму "Чорнобиль 22"

Журі кінофестивалю в Оберхаузені відзначило те, як режисер передає напругу в зображенні російського вторгнення та без відвертої естетизації будує мости між історіями та ймовірним майбутнім. "Чесні та відверті інтерв’ю у фільмі роблять його важливою роботою як сьогодення, так і майбутнього", – стверджують члени журі.

Сьогодні, 2 травня, до 23:00 фільм можна переглянути онлайн на сайті кінофестивалю.

Міжнародний кінофестиваль короткометражного кіно в Оберхаузені – найстаріший фестиваль короткого метру, що проводиться з 1954 року у німецькому місті Обергаузен. Цьогоріч його призовий фонд нараховує 43 тис. євро, який розподіляють на 20 нагород.