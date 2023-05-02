У Сеулі відвідувач музею з'їв банан, що був частиною арт-об'єкту вартістю 160 тис. доларів

У столиці Південної Кореї, Сеулі, відвідувач Музею мистецтв Leeum з'їв банан, що був частиною відомої роботи італійського художника Мауріціо Каттелана "Комедіант".

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Як повідомляє Insider, ця картина Каттелана вартістю 160 тис. доларів наразі експонується в Сеулі.

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Представник музею розповів журналістам, що чоловік виявився студентом мистецького навчального закладу. Він поясним музейникам, що з'їв банан, "бо був голодний". Працівники швидко замінили банан на новий – у музеї був певний запас, бо зазвичай картину оновлюють кожні кілька днів.

Скріншот з YouTube / @newskbs

Сам студент заявив медіа, що поїдання банана з роботи Каттелана можна вважати мистецьким актом. Музейні камери зняли його, вбраного у чорний костюм, коли він зідрав клейку стрічку зі стіни, почистив банан і почав його їсти, дивлячись в об'єктив.

Фото: @ztylezhk / Instagram

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Така доля спіткає роботу Мауріціо Каттелана "Комедіант" – вона має вигляд банана, приклеєного до стіни сріблястим скотчем – не вперше. Коли італійський митець презентував свою роботу на Art Basel Miami Beach 2019, художник-перформансист Девід Датуна зняв фрукт зі стіни та з'їв. Він назвав свою акцію "Голодний художник".

"Я люблю роботи Мауріціо Каттелана, і мені дуже подобається ця інсталяція. Вона дуже смачна", – написав Датуна після інциденту в своєму Instagram.

Мауріціо Каттелан. "Комедіант". Фото: Perrotin

Незважаючи на такий акт "пошкодження" роботи, на ярмарку було продано три екземпляри. Вони продаються з сертифікатом, що підтверджує авторство Кателлана, оригінальність роботи та включає інструкцію з "монтажу" арт-об'єкта.