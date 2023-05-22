Зеленський призначив ексміністра культури головою Шевченківського комітету

Президент Володимир Зеленський призначив головою комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка колишнього міністра культури Євгена Нищука.

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Про це йдеться у відповідному указі, розміщеному на офіційному сайті голови держави.

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"Призначити Нищука Євгена Миколайовича головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, увільнивши від виконання обов’язків голови названого Комітету Ю. Макарова", - йдеться в документі.

Також новому голові Комітету президент доручив подати пропозиції щодо його персонального складу.

Фото: Євген Нищук / Facebook

Нищук прокоментував призначення у своєму Facebook: "22 травня Тарас Шевченко повернувся додому. Це символічне перепоховання стало важливою подією для консолідації українського духу й для утвердження незламності української нації. Сьогодні в цей символічний день Указом Президента України мене призначено головою Національного комітету України імені Тараса Шевченка. Розумію ту велику місію, до якої долучений. Вдячний своїм попередникам і робитиму все, щоб Премія здобула новий імпульс для розвитку".

Призначення Нищука відбулося у понеділок, 22 травня. Саме сьогодні, до дня перепоховання Тараса Шевченка, планували оголосити цьогорічних лауреатів Шевченківської премії.

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Скандал довкола Шевченківської премії 2023

У 2023 році вперше в історії Шевченківської премії 9 березня, в день народження Шевченка, не були оприлюднені імена лауреатів та не опублікований відповідний указ президента, яким оголошуються результати. Натомість пресслужба Зеленського поширила новину про його зустріч із діячами культури та мистецтва з нагоди 209 річниці дня народження Шевченка.

10 березня голова Комітету Макаров опублікував у своєму Facebook пост про те, що існуючі номінації вирішили доповнити додатковим конкурсом "За внесок у перемогу" і оголосити раніше визначених лауреатів та нових разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря.

У розмові з УП.Культура Юрій Макаров розповідав, що не знає, чому Офіс президента так і не опублікував указ про лауреатів Шевченківської премії 2023 та коли саме таке рішення було прийнято в офісі Зеленського.

Наступного дня, 11 березня, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка все-таки оприлюднив заяву, в якій назвав імена лауреатів 2023 року. Тоді переможців назвали лише у частині категорій, а на сайті президента указ так і не з'явився.

13 березня Юрій Макаров пішов у відставку з посади голови Комітету. Крім того, з Комітету вийшла художниця Влада Ралко. 16 березня Шевченківський Комітет випустив спільну заяву щодо цьогорічної премії і склав повноваження.