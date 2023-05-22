На фронті загинув музикознавець і режисер Іван Кузьмінський

Музикознавець і режисер дитячого телеканалу "Малятко TV" Іван Кузьмінський загинув у бою на Луганщині, захищаючи Україну від російських окупантів. Йому було 39 років.

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Про це повідомила пресслужба Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Facebook.

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"17 травня на Луганщині поблизу населеного пункту Діброва в бою з російськими окупантами обірвалося життя 39-річного музиканта, режисера дитячого телеканалу "Малятко TV" Івана Кузьмінського", – йдеться в повідомленні Нацради.

Іван Кузьмінський народився у Бердичеві. Із дитинства захоплювався музикою, тому пішов навчатись у Бердичівську музичну школу. Здобув освіту за спеціальністю "Хоровий диригент" у Житомирському державному музичному училищі ім. В. С. Косенка та Київській консерваторії (нині - Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського).

Іван Кузьмінський. Фото: Бердичівська міська рада

Кузьмінський захистив кандидатську дисертацію, викладав і вчився у докторантурі. Досліджував давню українську музику, був автором наукових статей на цю тему. Працював режисером на дитячому телеканалі "Малятко TV".

Із початком повномасштабного вторгнення Росії приєднався до лав захисників батьківщини.

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