Окупанти викрали письменника Володимира Вакуленка в Ізюмі

У Ізюмі на Харківщині російські окупанти затримали українського письменника Володимира Вакуленка.
З ним до рук росіян потрапив і його син, повідомила колишня дружина письменника Ірина Новицька.
"Учора підтвердилося те, що я вже від кінця березня підозрювала. Володимира Вакуленка, ізюмського волонтера та літератора, мого колишнього чоловіка і батька нашого сина, приблизно тиждень тому забрали за доносом або російські вояки, або представники окупаційної влади.
Його подальша доля, як і доля Віталика, невідома", – написала Новицька.
|Володимир Вакуленко разом з сином
Востаннє на зв’язок Володимир виходив ще 7 березня. На думку Новицької, росіяни могли ним зацікавитись через проукраїнську позицію та участь в АТО.
Володимир Вакуленко відомий також своєю громадською діяльністю, під час Революції Гідності був поранений у Маріїнському парку 18 лютого 2014 року під час сутички з "тітушками", з 2015 року був волонтером.
Він є автором 13 книжок, підписується псевдонімом Володимир Вакуленко-К, лауреат літературних премій.
Свій стиль письма характеризує як поєднання постмодернізму, модернізму, неокласицизму, з елементами логічного абсурдизму та називає його "контрлітературою".
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