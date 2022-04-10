Окупанти викрали письменника Володимира Вакуленка в Ізюмі

У Ізюмі на Харківщині російські окупанти затримали українського письменника Володимира Вакуленка.

З ним до рук росіян потрапив і його син, повідомила колишня дружина письменника Ірина Новицька.

"Учора підтвердилося те, що я вже від кінця березня підозрювала. Володимира Вакуленка, ізюмського волонтера та літератора, мого колишнього чоловіка і батька нашого сина, приблизно тиждень тому забрали за доносом або російські вояки, або представники окупаційної влади.

Його подальша доля, як і доля Віталика, невідома", – написала Новицька.

Володимир Вакуленко разом з сином

Востаннє на зв’язок Володимир виходив ще 7 березня. На думку Новицької, росіяни могли ним зацікавитись через проукраїнську позицію та участь в АТО.

Володимир Вакуленко відомий також своєю громадською діяльністю, під час Революції Гідності був поранений у Маріїнському парку 18 лютого 2014 року під час сутички з "тітушками", з 2015 року був волонтером.

Він є автором 13 книжок, підписується псевдонімом Володимир Вакуленко-К, лауреат літературних премій.

Свій стиль письма характеризує як поєднання постмодернізму, модернізму, неокласицизму, з елементами логічного абсурдизму та називає його "контрлітературою".

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.