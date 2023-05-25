Директорка Українського інституту книги розповіла, скільки книгарень та бібліотек зараз працює в Україні

В Україні на сьогоднішній день налічується лише 130 книжкових магазинів, а з 12 тис. публічних бібліотек активно діють лише 3-4 тис.

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Про це повідомила директорка Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль на польсько-українській конференції "Читання задля демократії" у рамках Міжнародного книжкового ярмарку у Варшаві, передає "Інтерфакс-Україна".

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"До війни було близько 200 книгарень на всю Україну... Це означає, що є одна книгарня на 200 тис. населення. Тоді як у Європі цей показник – приблизно одна книгарня на 20 тис. населення. Зараз під час війни ми їх налічуємо лише 130", – сказала Коваль.

Україна - почесний гість Міжнародного книжкового ярмарку у Варшаві. Фото: Український інститут книги / Facebook

Також директорка УІК розповіла, що з 12 тис. публічних бібліотек наразі активно діють 3-4 тис.: "В Україні наразі налічується 12 тис. публічних бібліотек. Але мені важко вам сказати, скільки з цих бібліотек є справді активними діючими бібліотеками, які обслуговують читачів… Із цих 12 тис., можливо, 3-4 тис. є такими, що активно діють".

За її словами, за час повномасштабного вторгнення РФ близько 500 бібліотек були зруйновані, пошкоджені або ж окупанти вивезли чи знищили їхні фонди.

Коваль зазначила, що 52% книжок в українських бібліотеках були видані до 1991 року, а нині кошти на поповнення фондів практично не виділяються.

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Крім того, зазначила вона, з 2021 до 2022 року істотно зменшилася кількість видаваних назв книжок: із 21 тис. до 9,7 тис. Також суттєво скоротилися і наклади надрукованих видань: із 45 млн до 11,6 млн примірників.

Україна – почесний гість Міжнародного книжкового ярмарку у Варшаві

У четвер, 25 травня, у Варшаві стартував Міжнародний книжковий ярмарок, у якому Україна є Почесним гостем та представляє національний стенд. На українському стенді, відкритому під гаслом "Мільйони мостів", свою роботу представлять близько 45 наших видавництв. Це, зокрема, Yakaboo, Ранок, Наш формат, The Black Sheep Publishing House, Видавництво Старого Лева та багато інших.

Фото: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie

У рамках програми ярмарку заплановані близько 40 подій: читання, дискусії, презентації книг та коміксів, терапевтичні заняття для дітей, лекції, автограф-сесії, професійні зустрічі для видавців, концерт оркестру MASO з Харкова.

У Варшаві відкрився Міжнародний книжковий ярмарок. Фото: Український інститут книги / Facebook

У рамках програми ярмарку заплановані близько 40 подій: читання, дискусії, презентації книг та коміксів, терапевтичні заняття для дітей, лекції, автограф-сесії, професійні зустрічі для видавців, концерт оркестру MASO з Харкова.

Учасниками подій української програми стануть Юрій Андрухович, Катерина Бабкіна, Ярина Чорногуз, Остап Сливинський, Богдан Задура, Вахтанг Кебуладзе, Світлана Тараторіна, Таня Стус, Галина Ткачук та інші.

Повну програму заходів шукайте за посиланням.