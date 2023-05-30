Петиція із закликом підписати закон про захист культурного простору набрала 25 тис. голосів

Петиція до президента про підписання закону щодо захисту культурного простору, зокрема заборони імпорту та розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі, набрала необхідну кількість голосів.

Тепер звернення має розглянути Володимир Зеленський.

За словами автора, закон не потребує бюджетних витрат та має визначальне значення для майбутнього всієї книжкової галузі.

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"Закон не потребує ні копійки бюджетних витрат і має визначальне значення для майбутнього всієї книжкової галузі. 20 червня 2022 року його передано Вам на підпис, однак, попри одностайне рішення парламенту, рекомендацію Кабміну і вимоги Конституції, його досі не підписано", – йдеться в тексті петиції.

Автор Тарас Шамайда посилається на частину третю статті 94 Конституції України, згідно з якою, якщо президент протягом 15 днів не підписав закон чи не повернув його до парламенту з зауваженнями, "закон вважається схваленим президентом України й має бути підписаний та офіційно оприлюднений".

"Пане Президенте, підпишіть Закон 2309-ІХ. Зробіть цей історичний крок. Звільніть нарешті книжкову галузь від "русского міра", – наголосив Шамайда.

Ініціативу підтримали Оксана Забужко, Мар’яна Савка, Андрій Курков, Вахтанг Кіпіані, Ірма Вітовська, Володимир В’ятрович, Валерій Пекар, Ганна Гопко, Антон Мартинов та інші.

Заклики підписати петицію поширили й українські видавництва. Зокрема, "Фоліо", "Ранок", "Віват", "А-ба-ба-га-ла-ма-га" та мережа книгарень "Є".

Нагадаємо, Україна стала "почесним гостем" на Варшавському книжковому ярмарку. На відкритті ярмарку був Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Директор видавництва "Підручники і посібники" Сергій Гап’юк запитав у спікера парламенту, чому ухвалений закон про заборону ввезення російських книжок та їх переклад вже майже рік як не підписує Президент. Стефанчук пообіцяв найближчим часом вирішити проблему.

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