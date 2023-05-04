13-річна українська співачка відмовилася ділити сцену з росіянином на фестивалі Sanremo Junior. ВІДЕО

Тринадцятирічна співачка з України, переможниця Чорноморських Ігор 2021 Софія Самолюк відмовилася ділити сцену з російським виконавцем на відомому фестивалі Sanremo Junior, що проходить в Італії.

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Про участь росіян організатори оголосили за кілька годин до самого конкурсу 3 травня, розповіли представники співачки.

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Росію на співочому конкурсі представляв Кіріл Єжов. Його знімок також є на афіші серед фотографій всіх учасників.

Скріншот з @sanremojunior_official / Instagram

Замість презентації свого вокального номеру, Софія Самолюк виголосила промову. У ній співачка вказала на неприпустимість присутності на міжнародній сцені представників країни-агресорки.

Софія Самолюк на фестивалі. Фото: пресслужба співачки

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"Я не співатиму на одній сцені з російськими терористами, які вбивають українських дітей. Сподіваюся, наступного року на цій сцені країни-терористки не буде. Будь ласка, підтримуйте Україну", – заявила зі сцени Софія.

Тринадцятирічна співачка з України, переможниця Чорноморських Ігор 2021 Софія Самолюк відмовилася ділити сцену з російським виконавцем на відомому фестивалі Sanremo Junior pic.twitter.com/0TNzppPCME — УП.Життя (@UPZhyttya) May 4, 2023

Киянка Софія Самолюк у 2021 році стала переможницею фестивалю Чорноморські ігри, який проходив у Скадовську Херсонської області. Вона здобула перемогу у категорії "Вокалістки 11-13 років". У 2022 році співачка отримала гран-прі дитячого фестивалю United Kids у Болгарії. Вона стала найкращою серед учасників вікової категорії 13-14 років.

Вокальний конкурс Sanremo Junior проходить в Італії під егідою міжнародної організації ЮНІСЕФ – Дитячого фонду ООН. Її метою визначено захист прав та інтересів дітей.