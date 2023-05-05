Джамала випустила альбом кримськотатарських пісень Qırım

У п’ятницю, 5 травня, українська кримськотатарська співачка й авторка пісень Джамала випустила свій новий альбом – збірку старовинних пісень свого народу Qırım.

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Альбом складається з 14 композицій. Кожна з них була віднайдена сонграйтеркою в певному місті чи селищі рідного півострова – від Керчі до Ак'яру, від Ялти до Джанкою. "Альбом Qırım складається з 14 пісень, які певною мірою збирають півострів як пазл", – розповідала виконавиця під час інтерв'ю з головною редакторкою УП.

Своїм новим релізом Джамала прагне відкрити історії кримськотатарського народу – раніше невідомі, переписані чи забуті.

"Це світ, у якому зустрічаємо всенародного героя Аліма Айдамаха, що походив із Карасуву та в історії Криму зіграв роль українського Устима Кармалюка, рятуючи людей від злиднів і нечесності. Тут скажуть своє слово степові кримські татари – ногаї, у чиїх ритмічних куплетах так прозоро віддзеркалюється життя й звичаї півострова. Почує слухач і про керченського верблюда Чалбаш-Бора, що стане прообразом сильної любові й відданості у фольклорі", – розповідає команда виконавиці про новий реліз.

Над альбомом разом з Джамалою працювали композитор-аранжувальник Артем Рощенко, звукоінженер Максим Гладецький і саунд-продюсер Сергій Круценко, а також понад 80 народних і симфонічних музикантів. Під час запису використовували такі традиційні для кримських татар музичні інструменти як кавал, труба, скрипка, даре.

Масштабний проєкт альбому кримськотатарської пісні формувався командою Джамали десятиліттями, записували його у 2021 році. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну альбом, який уже довели до етапу зведення, залишився під обстрілами у Київській області. Саме Сергій Круценко рятував готові записи та в умовах російського вторгнення робив мікси, збираючи матеріал майбутнього релізу воєдино. Він помер у віці 55 років 8 січня цього року.

Джамала представила альбом Qirim. Фото: пресслужба виконавиці

"Боротьба за правду ніколи не була простою справою. Напевне, саме тому робота над Qırım тривала роки мого життя. Цим альбомом я втілила свою велику мрію – показати всьому світу, що попри будь-які спроби переписати історію Криму ми не дамо забути правду. А вона ж криється саме у фольклорі, у цих неймовірних сюжетних лініях, які розкривають перед нами щоденники Qırım", – каже Джамала.

Сьогодні, 5 травня, у Києві, на сцені Національної опери, Джамала презентує альбом Qırım разом із Національним симфонічним оркестром України. А вже за кілька днів платівка вперше зазвучить наживо на світовій прем'єрі в Ліверпулі. Тут кримськотатарська виконавиця співатиме у супроводі BBC Philharmonic Orchestra.