У Дрездені відкривається виставка робіт українських художників за останні 100 років

У Дрездені відкривається виставка українського мистецтва XX-XXI століть "Калейдоскоп історій. Українське мистецтво 1912-2023". Вона вперше представить німецькій публіці модерне та сучасне мистецтво України.

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"Експоновані твори мистецтва дають уявлення про бурхливе минуле і сьогодення України", – йдеться в описі виставки на сайті музею.

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Виставка проходитиме у музеї Альбертінум, що входить до Державних художніх зібрань Дрездена (SKD). Вона триватиме чотири місяці – з 6 травня до 10 вересня 2023 року.

Робота Катерини Білокур. Фото: albertinum.skd.museum

Експозицію складають живопис, скульптура, фотографія, інсталяція, відео, графіка та архіви близько півсотні художників і художниць. Деякі з робіт вперше вирушили за кордон з України.

Робота Нікіти Кадана. Фото: albertinum.skd.museum

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Твори для виставки зібрали з приватних колекцій і таких як музеїв Національний художній музей України, Одеський художній музей, Національний музей українського народного декоративного мистецтва, Stedley Art Foundation, Фонд родини Марії Примаченко, Довженко-Центр та ГО "Музей сучасного мистецтва".

Крім того, експозицію доповнюють роботи з Art Collection Telekom і Артотеки німецького Бундестаґу.

Робота Марії Синякової. Фото: albertinum.skd.museum

Серед митців, чиї роботи можна побачити на виставці українського мистецтва у Дрездені: Марія Примаченко, Сергій Параджанов, Алла Горська, Нікіта Кадан, Жанна Кадирова, Алевтина Кахідзе, Микола Карабінович, Євгенія Білорусець, Сергій Братков, Давид Чичкан, Марія Куликовська, Саша Курмаз, Павло Маков, Борис Михайлов, Влада Ралко, Маша Рева, Андрій Сагайдаковський, Стас Волязловський, Тетяна Яблонська, Василь Єрмілов, Анна Звягінцева та інші.

Робота Тетяни Яблонської. Фото: albertinum.skd.museum

Також там буде представлена робота "Не може бути такого, щоб нічого не можна було повернути" переможниці премії PinchukArtCentre 2022 Дани Кавеліної.