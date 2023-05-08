У Парижі пошкодили картину, створену у відповідь на звірства росіян в Бучі. ФОТО

У паризькому Токійському палаці у неділю, 7 травня, відвідувач зіпсував картину швейцарської художниці Міріам Кан, створену після побачених мисткинею фотографій зі звільненої від росіян Бучі.

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У березні довкола роботи Кан під назвою fuck abstraction! вже виникав мистецький скандал – тоді картину звинуватили у пропаганді педофілії та намагалися зняти з виставки. А зараз чоловік літнього віку забризкав її фіолетовою фарбою, повідомляє LeMonde.

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Пізніше він пояснив свої дії тим, що був "незадоволений сексуальним інсценуванням за участі дитини і дорослого". Чоловік проніс фарбу в пляшечці з-під ліків.

Фото: @wawiwawew / Instagram

Після акту вандалізму дві зали виставки були закриті для відвідувачів. Відомо, що експозиція з роботами Кан має тривати в Токійському палаці до 14 травня.

"Це пряма атака на свободу вираження поглядів, що є досить серйозною проблемою", – прокоментувала подію міністр культури Франції Рима Абдул Малак.

На пошкодження картини відреагував навіть президент Франції Еммануель Макрон. "Напад на твір – це напад на наші цінності. У Франції мистецтво завжди вільне, а повага до культурної творчості гарантована", – написав він у своєму Twitter.

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Фото: @wagner.schwartz / Instagram

Робота Міріам Кан під назвою fuck abstraction! увійшла до однієї з її найбільших персональних виставок, яка наразі експонується в Парижі. На картині зображена чоловіча фігура, яка примушує до орального сексу меншу за розмірами фігуру, чиї руки зв'язані за спиною.

У заяві художниці, яка додана до експозиції, зазначається, що ця робота є коментарем до злочинів проти прав людини, скоєних росіянами в Україні. Вона заявила, що намалювала цю картину після того, як побачила фото масових поховань у Бучі, а також повідомлення про зґвалтування російськими військовими жінок і дітей в Україні.