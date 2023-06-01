Херсонський художній музей ідентифікував ще дві вкрадені росіянами картини. ФОТО

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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1 червня 2023

Херсонський художній музей ідентифікував ще дві вкрадені російськими окупантами з їхньої колекції картини.

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Як повідомив музей у своєму Facebook, свої експонати вони знайшли на фото із сімферопольського Центрального музею Тавриди.

"Продовжуємо працювати з однією зі світлин, зроблених 1 квітня 2023 року в сімферопольському Центральному музеї Тавриди під час підписання злочинного "договору" про зберігання там викрадених творів мистецтва. Серед монументальних картин, що знаходяться за спиною одного з учасників цієї незаконної оборудки, вдалось ідентифікувати два полотна", – йдеться в повідомленні Херсонського музею.

"Міністр культури Херсонської області" Олександр Кузьменко та директор Центрального музею Тавриди Андрій Мальгін під час підписання "договору". Фото: Херсонський художній музей / Facebook

Фрагменти ідентифікованих картин. Фото: Херсонський художній музей / Facebook

Цього разу херсонські музейники впізнали такі твори зі своєї колекції: картину латвійського художника Карліса Добрайса "Реставратори" (1962), подаровану автором музею в Херсоні в 2017 році, і картину українського митця Леоніда Лабенка "В Горках" (1969).

Леонід Лабенок, "В Горках" (1969). Фото: Херсонський художній музей / Facebook

"Повідомляти про викрадення робіт пана Карліса надзвичайно боляче, адже ми за найменшої нагоди намагалися включати його картини в експозиції, бо вони завжди привертали увагу та викликали захват", – додали в музеї.

Карліс Добрайс, "Реставратори" (1962). Фото: Херсонський художній музей / Facebook

Також там нагадали, що раніше ідентифікували на поширеній росіянами світлині і серію "Стихії в сучасному світі" херсонської художниці Катерини Михальченко (Шаярової).

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