Розграбований росіянами Херсонський музей запропонував підтримуючий флешмоб до Дня музейного селфі

Херсонський обласний художній музей, який пограбували росіяни перед тим, як втекти з міста, запропонував незвичний флешмоб до Дня музейних селфі.

День музейних селфі (або Museum Selfie Day) – міжнародне свято музейників по всьому світу, коли вони відкривають двері своїх закладів для відвідувачів та пропонують їм зробити фото з улюбленим експонатом. Воно відзначається в третю середу січня, тож цьогоріч це 18 січня.

"Зазвичай за тиждень ми починали повідомляти про старт акції і готуватися до події. Дуже хочеться запросити вас всіх до музею, повідомити пароль для входу, милуватися вогниками в очах відвідувачів, які обирають, біля якої картини чи скульптури сфотографуватися...

Але художній музей пограбований окупантами, зали закриті, бо будівлю почали реставрувати, і взагалі в Херсоні зараз дуже небезпечно..." – йдеться в повідомлення на сторінці музею у Facebook.

Розграбоване росіянами сховище музею. Фото: Херсонський Художній Музей

Тому відвідувачам пропонують підтримати розграбований росіянами музей, влаштувавши флешмоб із світлин, зроблених в попередні роки.

"Ваші селфі, зроблені в музеї до початку повномасштабної війни, до окупації Херсона, є історичними документами. Поділиться ними з музеєм і всім світом!" – додали в музеї.

Раніше у Херсонському музеї можна було зробити такі фото. Фото: @yulia.ly / Instagram

Селфі минулих років пропонують викласти у соцмережах Facebook, Instagram, Twitter з хештегами з хештегами #MuseumSelfie #MuseumSelfieDay2023 #art_museum_ks саме 18 січня.

Раніше у Херсонському музеї можна було зробити такі фото. Фото: @psychological.blog / Instagram

"Подарунки цьогоріч не пропонуємо, але обіцяємо зібрати всі ваші фото на музейних сторінках! Ваша підтримка для нас зараз важлива як ніколи!" – кажуть у музеї.

Раніше у Херсонському музеї можна було зробити такі фото. Фото: @yaroslaavaa / Instagram

Також Херсонський музей нагадав, що їхнім "обличчям" Museum Selfie Day був бюст молодої дівчини флорентійського скульптора Еміліо Фіаскі. Він також був вивезений окупантами під виглядом "евакуації", й наразі місцезнаходження скульптури невідоме.

"Обличчя" Museum Selfie Day також вивезли окупанти. Фото: Херсонський Художній Музей / Facebook

Колекція Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка налічувала понад 13 тисяч творів. Серед експонатів були роботи Івана Айвазовського, Олексія Шовкуненка, Миколи Пимоненка, Августа фон Байєра та цінні ікони "Юрій Змієборець зі святими апостолами Петром і Павлом", "Богородиця Вгамуй мої печалі" та інші.

Російські солдати розграбували цей музей на початку листопада минулого року. Окупанти вивозили речі з колекції фурами в супроводі озброєних людей у цивільному впродовж чотирьох днів. Керувала "евакуацією" призначена окупантами "директорка" Наталя Десятова.

Згодом картини з Херсонського музею "засвітились" у Художньому музеї Сімферополя, їх впізнала директорка Херсонського музею Аліна Доценко. А після відступу з Херсона росіяни ще й обстріляли музей.