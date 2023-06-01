Українське фентезі, дві анімації та Гелловін. Ювілейний Чілдрен Кінофест оголосив міжнародну програму

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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1 червня 2023

10-й фестиваль кіно для дітей і підлітків Чілдрен Кінофест оголосив міжнародну програму. Цього року до програми увійшли сім різножанрових європейських стрічок для різних вікових категорій.

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Подивитися фільми міжнародної програми можна буде в кінотеатрах десяти українських міст (Київ, Львів, Вінниця, Житомир, Чернівці, Дніпро, Луцьк, Одеса, Полтава, Хмельницький, Чернігів).

Переможця серед них визначать відвідувачі шляхом глядацького голосування.

Україну в міжнародному конкурсі Чілдрен Кінофесту представить пригодницьке фентезі "Джура-королевич", що розповідає про боротьбу добра проти зла, котру має очолити юнак, який випадково дізнається, що є нащадком славетного короля. У стрічці зіграли українські актори Максим Самчик, Таїсія-Оксана Щурук, Аліна Коваленко, В'ячеслав Довженко, Олексій Вертинський та інші.

Кадр з фільму "Джура-королевич"

До цьогорічної програми увійшли дві анімаційні роботи: це мультфільм про порося, яке стає домашнім улюбленцем дев’ятирічної дівчинки "Паця" та "Неймовірна подорож на Північний полюс" – заснована на реальних подіях історія чотирилапої учасниці полярної експедиції на дирижаблі.

Кадр з фільму "Неймовірна подорож на Північний полюс"

Також на фестивалі покажуть пригодницький фільм "Пригоди на Гелловін" (Данія) про хлопчика, який намагається розшукати свою зниклу сестру і найстрашніший вечір року.

Кадр з фільму "Пригоди на Гелловін"

У програмі представлені дві сімейні комедії. "Планета Ґаї" розповідає про 14-річну дівчину, яка має дати раду з заздрісними однокласниками, зламом її профілю в соцмережах та допомогти місцевому власнику закладу дати відсіч шантажистам. "Душа команди" (Іспанія) – фільм про черницю, яка засновує у школі-інтернаті футбольну команду.

Кадр з фільму "Душа команди"

Найменших глядачів чекатиме призер Міжнародного дитячого кінофестивалю в Чикаґо, німецька стрічка "Зіронька Лаури". Це екранізація серії книг відомого дитячого письменника Клауса Баумґарта, що розповідає про дівчинку, яка стає найкращою подругою зірки, яка впала з неба.

Кадр з фільму "Зіронька Лаури"

У межах позаконкурсних показів глядачам покажуть фільм Аґнєшки Голланд "Таємний сад", що цього року відзначає 30-річчя виходу, і торішнього переможця – українське фентезі "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке".

Онлайн можна буде подивитися спеціальну ювілейну програму, вона складається з фільмів-переможців Чілдрен Кінофесту попередніх років.

У кінотеатрах та онлайн будуть показані фіналісти Дитячого кіноконкурсу, який проходить у межах фестивалю всьоме. Фіналістів оголосять незабаром, а призерів визначить професійне журі, до якого ввійшли режисерка анімаційного фільму "Мавка. Лісова Пісня" та авторка мультсеріалу "Пес Патрон" Олександра Рубан, режисер і сценарист стрічки "Памфір" Дмитро Сухолиткий-Собчук та акторка Римма Зюбіна ("Гніздо горлиці", "Люся Інтерн").

Також фестиваль представив Почесного посла – цього разу ним став музикант, композитор, фронтмен гурту The Maneken Євген Філатов.

"Для мене кіно – дуже важлива складова життя, я сам останнім часом глибоко цікавлюсь режисурою. Я вважаю що це дуже складна форма мистецтва, оскільки вона поєднує в собі безліч мистецьких відгалужень: і музику, і акторську гру, і сценарій, і режисерське бачення, і освітлення в кадрі. …Останніми роками розвиток кіно в Україні набув стрімкого зросту і, як на мене, саме зараз ми проживаємо особливий час для формування автентичного українського кіно", – прокоментував новину Філатов.

Євген Філатов - почесний посол ювілейного Чілдрен Кінофесту. Фото: пресслужба

Чілдрен Кінофест — найбільший в Україні кінофестиваль для дітей і підлітків. За весь час існування подію відвідали понад 250 тисяч глядачів і глядачок. На Дитячий кіноконкурс, що проводиться у рамках фестивалю, на нього було подано вже понад тисячу робіт.

10-й Чілдрен Кінофест відбудеться з 30 червня до 9 липня. Покази міжнародної програми та фільму-ретроспективи пройдуть у кінотеатрах українських міст. Покази спеціальної ювілейної програми (добірки фільмів-переможців минулих років) відбудуться онлайн. Фільми-фіналісти Дитячого кіноконкурсу будуть показані в кінотеатрах і онлайн. Усі події безкоштовні за реєстрацією.

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