Вийшов трейлер стрічки "Залізні метелики" про збитий росіянами рейс MH17

Документальний фільм Романа Любого "Залізні метелики" вийде в український прокат 20 липня. Сьогодні творці представили трейлер стрічки про збитий росіянами рейс MH17.
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Національна прем'єра "Залізних метеликів", які показували на фестивалях Санденс та Берлінале, відбудеться на фестивалі Docudays UA 4 червня. А в липні його можна буде подивитися на екранах кінотеатрів.
Покази будуть приурочені дев'ятим роковинам трагедії, які відзначаються 17 липня.
|Кадр з фільму "Залізні метелики"
Документаліст Роман Любий створив свою нову роботу "Залізні метелики" з особистих відеозаписів із телефонів та камер українських захисників. Фільм розповідає про розслідування обставин збиття російськими військовими літака малайзійських авіаліній MH17 з 298 людьми на борту на початку російсько-української війни.
|Кадр з фільму "Залізні метелики"
Російська влада одразу почала заперечувати свою причетність до трагедії, а пропаганда намагатись приховати справжні обставини злочину. Любий досліджує риторику російських пропагандистів навколо катастрофи МН17 та реакцію світової спільноти на цей злочин, поєднуючи документальні кадри із сучасним театром та анімацією.
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