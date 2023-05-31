Вийшов трейлер стрічки "Залізні метелики" про збитий росіянами рейс MH17

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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31 травня 2023

Документальний фільм Романа Любого "Залізні метелики" вийде в український прокат 20 липня. Сьогодні творці представили трейлер стрічки про збитий росіянами рейс MH17.

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Національна прем'єра "Залізних метеликів", які показували на фестивалях Санденс та Берлінале, відбудеться на фестивалі Docudays UA 4 червня. А в липні його можна буде подивитися на екранах кінотеатрів.

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Покази будуть приурочені дев'ятим роковинам трагедії, які відзначаються 17 липня.

Кадр з фільму "Залізні метелики"

Документаліст Роман Любий створив свою нову роботу "Залізні метелики" з особистих відеозаписів із телефонів та камер українських захисників. Фільм розповідає про розслідування обставин збиття російськими військовими літака малайзійських авіаліній MH17 з 298 людьми на борту на початку російсько-української війни.

Кадр з фільму "Залізні метелики"

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Російська влада одразу почала заперечувати свою причетність до трагедії, а пропаганда намагатись приховати справжні обставини злочину. Любий досліджує риторику російських пропагандистів навколо катастрофи МН17 та реакцію світової спільноти на цей злочин, поєднуючи документальні кадри із сучасним театром та анімацією.

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