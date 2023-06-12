"Зараз не час". Елізабет Ґілберт відклала вихід своєї книги, у якій події відбуваються у Сибіру

Американська письменниця Елізабет Ґілберт відклала вихід своєї нової книги The Snow Forest, події в якій відбуваються у російському Сибіру, через обурення українських читачів.

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Про це письменниця повідомила у своїх соцмережах.

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"Важливе повідомлення про The Snow Forest", – підписала Ґілберт своє відеозвернення до своїх шанувальників.

"Усім привіт, це Ліз. І в мене є оголошення, – каже письменниця на відео. – Минулого тижня я анонсувала вихід моєї нової книги, роману The Snow Forest, дія в якій відбувається в центрі Сибіру, у середині минулого сторіччя, і яка розповідає про групу людей, які вирішують віддалитися від суспільства, щоб протистояти радянській владі та захищати природу від індустріалізації".

Далі вона розповіла, що за ці вихідні отримала величезну кількість реакцій від українських читачів: "Вони висловлювали злість, жаль, розчарування та біль через той факт, що я випускаю цю книгу в цей час. Книгу неважливо з яким сюжетом, але місце дії якої – Росія".

"Хочу сказати, що я прочитала ці повідомлення, почула ці повідомлення і поважаю їх. І тому я вношу корективи у графік і відкладаю вихід книги. Зараз не час для цієї книги. Я не хочу завдавати додаткової шкоди людям, які вже зазнали і продовжують зазнавати дуже важких страждань", – підкреслила Ґілберт.

Important announcement about THE SNOW FOREST. Please note that if you were charged for your pre-order, you will be fully refunded. Thank you so much. pic.twitter.com/OAEmrjtfJx Реклама: June 12, 2023

Письменниця зазначила, що натомість зосередиться на роботі над іншими проектами. І додала, що людям, які вже зробили передзамовлення на цю книгу й оплатили його, гроші повернуть.

У коментарях підписники Ґілберт схвально поставилися до такого рішення авторки. "Ви надзвичайна людина. Дякую за те, що ви завжди несете світло", "Молодець, Ліз! Український народ дійсно бореться!", "Це шанобливо і співчутливо", "Ви неймовірна людина", – пишуть коментатори.

Вихід книги The Snow Forest авторка бестселерів "Їсти, молитися, кохати", "Природа всіх речей", "Місто дівчат" анонсувала у соцмережах 6 червня. Вона написала, що задум написати книгу про людей, які живуть в ізоляції від світу, народився під час пандемії коронавірусу, і натхненням для неї стала "російська сім'я, яка жила на самоті в сибірській глушині, залишаючись непоміченою протягом півстоліття". Ґілберт додала, що книга вийде у лютому 2024 року та залишила посилання на передзамовлення.

Такою мала бути обкладинка книги. Фото: @BloomsburyBooks

І хоча більшість західних читачів зустріла новину з радістю, частина підписників письменниці почали нагадувати їй про недоречність такої локації для сюжету книги в умовах того, що в Україні триває повномасштабна війна, розв'язана Росією.

"Можливо, настав час припинити романтизувати Росію та її громадян, коли вони буквально поводяться як Гітлер? Йде війна, а ви стаєте на бік терористів. ....Ще одне нагадування: немає хороших росіян, ніхто не вибачається за дії своєї країни, всі мовчки підтримують режим. І це в місяць, коли відзначається річниця війни?", – написала одна з кометнаторок.

Дехто з тих, кого обурив сюжет майбутньої книги Ґілберт, зазначили, що письменниця анонсувала її в день, коли російські окупанти підірвали Каховську ГЕС: "Росія – держава-терорист, а ви – невіглас, якому бракує елементарного співчуття, щоб заявити про це через кілька днів після російського теракту на дамбі в Новій Каховці. Це те ж саме, що анонсувати книгу про Аль-Каїду через тиждень після 11 вересня".