Які пам'ятки знаходяться в зоні ризику через підрив Каховської ГЕС – карта

Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС під загрозою опинилися близько 80 населених пунктів Херсонської області й десятки тисяч людей. Підтоплення загрожує також культурним пам'яткам та місцям, що приваблювали на Херсонщину туристів.

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Державне агентство розвитку туризму України оприлюднило карту пам'яток, природніх рекреаційних ресурсів, які опинилися під загрозою через дії росіян.

"На 80% може бути затоплена територія Національного природного парку "Нижньодніпровський", який був відомим серед вітчизняних та європейських біологів своїми рідкісним заплавними лісами, болотами та піщаним степом. ... Найімовірніше, ця унікальна екосистема Європи знищена назавжди", – повідомили у ДАРТ.

За інформацією Агентства, під водою опинився дім-музей Остапа Вишні у селі Кринки Олешківського району, давньоруське місто-порт Олешня, що знаходиться на острові Великий Потьомкін в районі Пудової протоки за 12 км нижче за течією Дніпра від центру Херсона. У селі Тягинка, де до війни велися археологічні розкопки і виявили поселення епохи бронзи і скіфського часу й середньовічне городище, унікальні історичні знахідки найімовірніше будуть втрачені.

Дім-музей Остапа Вишні. Фото: Yevhen Nedashkivskyi

Під загрозою знаходяться пам'ятка архітектури національного значення Очаківська брама – частина оборонних укріплень Херсону, збудована у 1783 році та комплекс "Зелені хутори Таврії", заснований на місці старовинних хуторів. Тут знаходився автентичний музей українського народного побуту XV–XX століть та солоні рожеві озера.

Очаківська брама. Фото: Сергій Трохимець

В Агентстві зазначили, що у зоні затоплення знаходиться і Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка, який минулого року був розграбований російськими окупантами. Втім, директорка музею Аліна Доценко каже, що наразі ризиків для музею немає: "Будівля стоїть на перехресті вулиць Соборна і Воронцовська, а це ОВА визнала безпечним місцем".

Карта пам'яток у зоні ризику. Фото: Державне агентство розвитку туризму України / Facebook

Ми зверталися до Міністерства культури та інформаційної політики по коментар щодо оцінки збитків, завданих культурним та історичним об'єктам через підрив Каховської ГЕС. Вчора у МКІП повідомили, що вивчають інформацію.

Раніше УП.Культура з'ясувало, що затоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС завдає непоправних руйнувань зокрема і унікальним культурним пам’яткам та Національному природному парку "Нижньодніпровський", а багато цінних історичних об’єктів – скіфські та козацькі кургани – перебувають у небезпеці.

Археологиня Світлана Біляєва, яка очолювала дослідження Тягинської фортеці – унікальної пам’ятки архітектури XIV-XV століть в селі Тягинка, Бериславського району Херсонщини, розповіла, що станом на зараз фортеця затоплена.

Також під загрозою підтоплення знаходиться будинок-музей художниці Поліни Райко, що знаходиться в місті Олешки (Херсонська область).