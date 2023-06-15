Померла оскароносна британська акторка Гленда Джексон

Британська акторка Гленда Джексон, дворазова лауреатка премії Оскар і колишня депутатка парламенту, померла у віці 87 років після нетривалої хвороби.

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Про це повідомляє The Independent з посиланням на агента акторки Лайонела Ларнера.

У заяві йдеться, що Джексон померла в своєму будинку в Лондоні.

"Гленда Джексон, дворазова лауреатка премії Оскар, актриса і політик, мирно померла в своєму будинку в Блекхіті, Лондон, сьогодні вранці після нетривалої хвороби в оточенні своєї сім'ї", – повідомив він.

Нещодавно вона завершила зніматися у фільмі "Великий утікач", в якому грала разом із популярним актором Майклом Кейном.

Гленда Мей Джексон – британська акторка й політикиня, яка здобула популярність своїми ролями у кіно, телефільмах та спектаклях у 1960-х і 1970-х роках. Володарка премій Оскар, Золотий глобус, Еммі і Тоні.

Почала грати в любительському театрі у 16 років. За десять років зіграла роль у виставі Пітера Брука "Марат/Сад". Екранізація постановки стала її першою помітною роботою в кіно.

Гленда Джексон. Фото: Wikipedia

Свій перший Оскар Джексон отримала за найкращу жіночу роль у 1970 році за виконання ролі Гудрун Брангвен в екранізації Кена Рассела роману Д.Г. Лоуренса "Закохані жінки". Через три роки акторка була знову удостоєна тієї ж нагороди – цього разу за роль у британській комедії "З шиком" режисера Мелвіна Френка.

Джексон у фільмі "Закохані жінки"

З 1990 року акторка присвятила себе політичній кар'єрі, у 1992-му обралася до парламенту Великої Британії від Лейбористської партії і стала тіньовим міністром транспорту.

У лютому 2016 року після 25-річної відсутності повернулася до акторства та зіграла Короля Ліра в постановці Дебори Ворнер. У 2019-му знялася у першому після великої паузи фільмі "Знайти Елізабет".