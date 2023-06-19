Щоб привабити відвідувачів. Музей Рембрандта в Амстердамі відкрив тату-кабінет

Будинок-музей Рембрандта ван Рейна в Амстердамі відкрив в одному зі своїх приміщень тату-салон. Він працюватиме протягом найближчого тижня.
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Заплативши від 50 до 250 євро, відвідувачі музею зможуть отримати постійне нагадування про найбільшого представника золотого століття голландського живопису, повідомляє Accosiated Press.
У рамках проекту під назвою A Poor Man's Rembrandt тут працюватимуть найкращі амстердамські майстри татуювання. Директорка музею Мілу Халбесма пояснила, що у такий спосіб хочуть привабити залучити нових відвідувачів та наблизити людей до творчості художника.
|У музеї працюватимуть найкращі амстердамські майстри. Фото: Museum Rembrandthuis
"Це співставлення – стрибок від високого до низького [мистецтва], від високочолого до низькопробного. І це чудово, що ці два світи можуть перетинатися. Насправді, це один світ, тому що мова йде про мистецтво", – розповів один із татуювальників Хенк Шиффмахер.
|Приклади ескізів. Фото: Museum Rembrandthuis
Він розповів, що разом з колегами адаптував кілька ескізів Рембрандта, щоб перетворити їх на татуювання. Приміром, лінії довелося зробити тоншими, щоб вони не зливалися з часом.
"У нас інше "полотно", – каже Шиффмахер. – Воно може розмовляти з вами, занадто багато рухатися, навіть непритомніти. У Рембрандта такого не було".
|Приклади ескізів. Фото: Museum Rembrandthuis
Однією з перших своє татуювання за ескізами Рембрандта отримала працівниця музею Ліліан Рахмаран. Майстер зобразив на її шкірі азійського слона, що прибув до Амстердама в 1633 році на кораблі з Цейлону.
|Одне з перших тату - зображення слона. Фото: museumrembrandthuis / Instagram
|А ось оригінал авторства Рембрандта. Фото: museumrembrandthuis / Instagram
За словами директорки музею, тату-кімната вже користується популярністю. Всі місця на цей тиждень, які можна було забронювати онлайн, були зайняті протягом 10 хвилин. Для тих, хто не встиг, є можливість дочекатися можливості зробити тату прямо у музеї.
|Готові тату. Фото: Instagram
Будинок-музей Рембрандта – це дім, в якому художник жив у Амстердамі з 1639 по 1658 рік. Майстерня художника знаходилася на другому поверсі, а на третьому знаходились майстерні учнів. Рембрандт намагався викупити цю будівлю, але не зміг виплатити всю суму кредита, і його виселили звідти і будинок продали. До початку 20 століття будівля змінила кількох власників, а в 1907-му напівзруйновану історичну споруду придбав муніципалітет Амстердама, і передав фонду Рембрандта. Тож будівлю відновили й надали первісного вигляду – у 1911 році новий музей відкрила королева Вільгельміна.
|Будівля музею. Фото: Museum Rembrandthuis
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