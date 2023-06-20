"Нагадує руїни". Маріупольська міськрада показала, який вигляд має знищена росіянами центральна бібліотека

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
5637
20 червня 2023

Маріупольська міська рада показала, який вигляд сьогодні має знищена російськими окупантами Центральна міська бібліотека ім. Короленка в окупованому місті.

Читайте УП.Культура у Telegram

"Так тепер виглядає бібліотека ім. Короленка в окупованому Маріуполі. Будівлю знищили росіяни", – повідомила міськрада у своєму Telegram.

Там нагадали, що бібліотека Короленка переїхала до історичної будівлі у самому центрі міста у 2019 році. Саме в цьому будинку в 1905 році відкрили перший на південному сході України банк, через який проходило фінансове забезпечення будівництва маріупольських металургійних заводів "Нікополь" та "Провіданс".

Бібліотека перевезла в будинок по вулиці Грецькій понад 150 тисяч книжок зі своїх фондів. Також тут відкрили сучасний коворкінг, де проводилися зустрічі з діячами культури та мистецтв, презентації книг, вернісажі місцевих митців.

"Але все це було цілеспрямовано знищено росіянами під час блокади міста. Тепер історична будівля більше нагадує руїни", – констатувала Маріупольська міськрада.

Такий вигляд бібліотека має зараз. Фото: Маріупольська міська рада

Старовинна будівля бібліотеки постраждала внаслідок російських обстрілів 22 квітня 2022 року. Тоді були пошкоджені її фасади, вікна й дах. На сьогоднішній день доля фондів бібліотеки лишається невідомою.

Такою бібліотека була до окупації. Фото: mistomariupol.com.ua

Читайте також: Призер Sundance та Docudays. Вийшов трейлер фільму "20 днів у Маріуполі"


Реклама:


 25
КУЛЬТУРА

Створити "з нуля", а не відновлювати радянське: до дискусії про знищені шкільні бібліотеки

Оксана Семенік
 6695
Прихисти своїх

Братські могили Бахмута, про які ми ще дізнаємося. Розповідь "Білого Янгола" про те, як зникало місто

Роксана Касумова
 27821
Здоров'я

Біг – це не завжди про здоров'я. Як бігати правильно та кому це протипоказано

Вікторія Андрєєва

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Створити "з нуля", а не відновлювати радянське: до дискусії про знищені шкільні бібліотеки

Оксана Семенік
У МОН опублікували контакти гарячої лінії щодо вступної кампанії-2023
"Урок фігурного плавання": полярники показали морського котика у крижаній воді. ВІДЕО
У Маріуполі окупанти перевіряють підлітків на "лояльність до України" – Центр нацспротиву
Вночі 26 червня повз Землю пролетить астероїд, розміром з триповерховий будинок: де дивитися
На Одещині зафіксували чотири випадки інфекційних захворювань через вживання риби
Прихисти своїх

Братські могили Бахмута, про які ми ще дізнаємося. Розповідь "Білого Янгола" про те, як зникало місто

Роксана Касумова
Здоров'я

Біг – це не завжди про здоров'я. Як бігати правильно та кому це протипоказано

Вікторія Андрєєва