"Нагадує руїни". Маріупольська міськрада показала, який вигляд має знищена росіянами центральна бібліотека

Маріупольська міська рада показала, який вигляд сьогодні має знищена російськими окупантами Центральна міська бібліотека ім. Короленка в окупованому місті.

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"Так тепер виглядає бібліотека ім. Короленка в окупованому Маріуполі. Будівлю знищили росіяни", – повідомила міськрада у своєму Telegram.

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Там нагадали, що бібліотека Короленка переїхала до історичної будівлі у самому центрі міста у 2019 році. Саме в цьому будинку в 1905 році відкрили перший на південному сході України банк, через який проходило фінансове забезпечення будівництва маріупольських металургійних заводів "Нікополь" та "Провіданс".

Бібліотека перевезла в будинок по вулиці Грецькій понад 150 тисяч книжок зі своїх фондів. Також тут відкрили сучасний коворкінг, де проводилися зустрічі з діячами культури та мистецтв, презентації книг, вернісажі місцевих митців.

"Але все це було цілеспрямовано знищено росіянами під час блокади міста. Тепер історична будівля більше нагадує руїни", – констатувала Маріупольська міськрада.

Такий вигляд бібліотека має зараз. Фото: Маріупольська міська рада

Старовинна будівля бібліотеки постраждала внаслідок російських обстрілів 22 квітня 2022 року. Тоді були пошкоджені її фасади, вікна й дах. На сьогоднішній день доля фондів бібліотеки лишається невідомою.

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